Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Pola spędza ze Smolnym wieczór

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3461.?

Smolny i Pola nad ranem kończą pisanie scenariusza. Dziewczyna nie ustaje w wysiłkach, by uwieść szefa. Krzysztof zaprasza ją na śniadanie. Basia uważa, że mąż za bardzo angażuje się we współpracę z młodą stażystką... Nieoczekiwanie, wieczorem Pola dzwoni do Smolnego i żąda, by przyjechał do niej. Krzysztof nie wie, że wpadnie w namiętną pułapkę.

Iga i Sławek dowiadują się, że ochroniarz obrabowanego kantoru wyszedł ze szpitala. Natychmiast organizują okazanie podejrzanych – o dziwo mężczyzna wcale nie wskazuje Wójcika jako bandyty. Śledczy Konopka jest wściekły. Tymczasem Beata wybiera się do szkoły rodzenia. Towarzyszy jej… Emil.

Żaneta chce wynająć dla matki mieszkanie, jednak Helena nie wyobraża sobie samotnego życia. Mania proponuje, że bardzo chętnie przeprowadzi się do babci. Żanecie nie podoba się pomysł wypuszczenia szesnastolatki spod rodzicielskich skrzydeł.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

