Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Paweł odzyska wolność?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3459.?

Sławek próbuje znaleźć dowody na niewinność Wójcika. Od rannego ochroniarza kantoru dowiaduje się, że bandyta, który do niego strzelał był leworęczny. Konopka jest wkurzony na Dziedzica, który otwarcie oskarża śledczego o nieuczciwe dochodzenie. Wieczorem Emil pociesza Beatę – jest duża szansa, że Paweł odzyska wolność. Czule tuli bratową i… matkę swojego dziecka.

Elżbieta przychodzi na kontrolę do Kamila. Hoffer wysyła ją do sanatorium – musi odpocząć, bo zbyt szybko wróciła do stresującej pracy. Tymczasem Igor chce oddać pieniądze Borysowi – ale okazuje się, że ten wypisał się ze szpitala. Orłow pojawia się u Ewy – zaskakuje ją namiętnym pocałunkiem!

Eliza w końcu pogodziła się z tym, że ma siostrę. Wydaje się nawet zadowolona, że jej rodzina zyskała Luśkę. Tymczasem do Łucji dociera jak bardzo namieszała w życiu ojca i przeprasza go za to – czuje się winna tego, że żona odwróciła się od Rafała. Cielecki cierpi, ale Wanda wciąż nie chce z nim rozmawiać.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

