„Sortownia”. CANAL+ i Polsat wyprodukują wspólny serial!

Za kamerą stanie Anna Kazejak („Fucking Bornholm”, „Skrzydlate świnie”), a za scenariusz odpowiedzialni są Wiktor Piątkowski („Wataha”, „Wojenne dziewczyny”), Monika Powalisz („BELFER”), Michał Wawrzecki („Chyłka”) i Joanna Kozłowska („Wotum nieufności”). Kierownikiem literackim ze strony CANAL+ została Dana Łukasińska, a reżyserką castingu Julia Popkiewicz.

„Sortownia”. Opis serialu

„Sortownia” jest historią lekarza pracującego na oddziale ratunkowym w jednym z warszawskich szpitali, w miejscu, gdzie ratuje się ludzkie życie. To tu zapadają decyzje kogo ratować w pierwszej kolejności, „sortując” pacjentów kodami czerwonym, żółtym i zielonym. Praca w ekstremalnych warunkach, walka z czasem i nieodwracalne w skutkach decyzje to codzienność głównego bohatera. Codzienność uzależniająca go jak narkotyk. Bo balansowanie między czyimś życiem, a śmiercią daje też poczucie władzy, a nawet prawo stawania powyżej moralnych zasad.

Dzięki niekonwencjonalnej współpracy dwóch czołowych brandów wykorzystujemy ich siłę, potencjał promocyjny i doświadczenie zdobywane latami na polskim rynku, jednocześnie obejmując zasięgiem bardzo szeroką grupę widzów. Przyznam, że jesteśmy bardzo podekscytowani wspólnym projektem, bo taki alians koprodukcyjny i dystrybucyjny jest w naszej polskiej branży telewizyjnej czymś zupełnie nowym. Ponadto projekt sam w sobie, zaczynając od samej historii, poprzez casting, twórców i tzw. production values sprawiają, że mówimy tu już o kategorii superprodukcji – przekazała Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych w CANAL+ Polska.

Śledzę nowości u konkurencji i lubię seriale CANAL+, więc podwójnie cieszę się na współpracę – jako widz i jako Dyrektor Programowy. Jestem pewna, że mariaż fantastycznego zespołu produkcyjnego w postaci utalentowanej reżyser Anny Kazejak, scenarzystów oraz plejady gwiazd sprawi, że widzowie z mocnym biciem serca będą czekać na każdy odcinek serialu – dodaje Nina Terentiew, Dyrektor Programowa Polsatu.

„Sortownia” – data premiery serialu

Premiera „Sortowni” już w pierwszej połowie 2023 r. w CANAL+ PREMIUM, CANAL+ online oraz Polsat Box Go, a następnie na antenie Telewizji Polsat. Serial liczył będzie osiem odcinków.

