„Bracia”. Wiemy, kto zastąpi Antoniego Królikowskiego w nowym serialu Polsatu

Nowa produkcja Polsatu to przewrotna historia o rodzinie, miłości, zdradzie i namiętności. Pierwszą część zdjęć do serialu „Bracia” w reżyserii Macieja Migasa zrealizowano w Atenach, następnie ekipa przeniosła się do Polski.

Serial „Bracia”. Kret za Królikowskiego. Kto jeszcze w obsadzie?

Damian Kret wciela się w rolę jednego z tytułowych braci – Wojtka, którego początkowo zagrać miał Antoni Królikowski. Kret ma już na swoim koncie role w takich produkcjach jak „Najlepszy”, „Belfer” czy „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”.

Do obsady serialu dołącza także Agnieszka Sienkiewicz-Gauer, którą widzowie pokochali między innymi za rolę przebojowej Dorotki w serialu „Przyjaciółki”. W nowej produkcji Polsatu prezentuje się w zupełnie innej odsłonie – bardziej dramatycznej, a do roli zmieniała nawet kolor włosów i została blondynką.

– Postać, w którą wcielam się w serialu „Bracia” to Wiki, kobieta sukcesu. Moja bohaterka zaskakuje widza swoimi decyzjami, a w trakcie naszej opowieści jesteśmy świadkami, jak jej ułożony świat powoli rozpada się niczym domek z kart. Granie Wiki to dla mnie duże aktorskie i emocjonalne wyzwanie. Cieszę się ogromnie, że tym razem widzowie mogą zobaczyć mnie w roli bardzo dramatycznej, a nie komediowej – mówi Agnieszka Sienkiewicz-Gauer.

O czym jest serial „Bracia”?

Główni bohaterowie to rodzeństwo: Piotr (Piotr Stramowski), Alek (Mateusz Kościukiewicz), Wojtek (Damian Kret) i Adam (Nikodem Rozbicki). „Bracia” to serial, w którym miłość i namiętność są motorem wydarzeń, a wybory dokonywane przez tytułowych braci zawsze są trudne i nieoczywiste. Tym bardziej że ogromny wpływ na ich życie ma surowy ojciec Jerzy (Jan Frycz). Twórcami polskiej wersji scenariusza są Mirosław Bork, Ida Bork-Buszkowska, Jolanta Mąkosa oraz Aneta Głowska. Za reżyserię odpowiada Maciej Migas, a za zdjęcia Marek Traskowski.

Z informacji Wirtualnych Mediów wynika, że premiera produkcji w Polsat Box Go odbędzie się najprawdopodobniej jesienią 2022 roku, a w Polsacie – wiosną 2023 roku.

Czytaj też:

Rodowicz, Ochman, Sławomir i Steczkowska. Wiadomo, kto wystąpi na festiwalu w Opolu