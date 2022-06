Netflix usunie w czerwcu te kultowe tytuły. Pospiesz się, jeżeli chcesz je obejrzeć

Już niebawem z Netfliksa zniknie „Nienawistna ósemka” Quentina Tarantino. W tym samym dniu platforma pozbędzie się „Poradnika pozytywnego myślenia”. Jakiś czas później znikną także filmy z serii „Igrzyska śmierci”. Jeżeli chcieliście obejrzeć kiedyś „Glee” czy „Sherlocka”, macie też na to czas do końca czerwca tego roku. Co zostanie usunięte w tym miesiącu z Netflix? Oto pełna lista.

10 czerwca



„Nienawistna ósemka”„Poradnik pozytywnego myślenia”

„Męska rozgrywka”



12 czerwca

„Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia”

„Igrzyska śmierci”

„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1”

„Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2”

„4th Republic”



13 czerwca

„Oh My Venus”

„Blood”



14 czerwca

„Angels's Last Mission: Love”„Doctor Prisoner”

„The Tale of Nokdu”



15 czerwca



„Lovely Horribly”

„My Fellow Citizens”



16 czerwca



„Orphan Black”



19 czerwca



„Kim jesteś: Szkoła 2015”



21 czerwca



„Full House”



28 czerwca



„Strach się bać!”



29 czerwca



„Glee”



30 czerwca

„Sherlock”

„Hatchmimals”Czytaj też:

Tygodniowe nowości na Netflix. Lista wszystkich produkcji, które obejrzymy