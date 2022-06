Tygodniowe nowości na Netflix. Lista wszystkich produkcji, które obejrzymy

W tym tygodniu na platformie Netflix pojawi się masa nowości – codziennie czekać będzie na widzów nowa produkcja. Z kolejnymi sezonami wracają takie serie jak „Super Drużyna”, „Podłoga to lawa” czy „Peaky Blinders”. Co jeszcze obejrzymy? Oto pełna lista tygodniowych nowości.

„Bill Burr Presents: Friends Who Kill” – poniedziałek 6 czerwca

W tym niesamowicie zabawnym programie Bill Burr przedstawia swoich najbardziej przebojowych kolegów komików kpiących ze wszystkiego - od koronawirusa do Michaela Jacksona.

„Super Drużyna”, sezon 2. – poniedziałek 6 czerwca

Wyprodukowany przez OddBot Inc. serial dla przedszkolaków o przygodach superbohaterów. Super drużyna to grupa odważnych dzieciaków - Treena, Watts, Wren i Clay - które wykorzystują swoje niesamowite supermoce, aby bronić swojego miasteczka przed różnymi zagrożeniami, wykorzystywać w praktyce to, czego nauczyli się w Akademii Akcji i realizować swoją najważniejszą misję, której celem jest znalezienie dobra w każdym - nawet w złoczyńcach.

„I to by było na tyle – zaprasza David Letterman” – wtorek 7 czerwca

David Letterman zaprasza najjaśniejsze wschodzące gwiazdy komedii do występu i rozmowy w programie.

„Gladbeck: Kryzys z zakładnikami” – środa 8 czerwca

W sierpniu 1988 roku uzbrojeni przestępcy napadają na bank i biorą zakładnikó, co prowadzi do 54-godzinnej obławy policyjnej ze strzelaniną i trzema ofiarami śmiertelnymi.

„Podłoga to lawa”, sezon 2. – środa 8 czerwca

Drużyny rywalizują w zalanych lawą pomieszczeniach — skaczą z krzesła na krzesło, wspinają się po zasłonach i huśtają na żyrandolach.

„Bądźcie życzliwi: Modlitwa i posłuszeństwo”, miniserial – środa 8 czerwca

Serial dokumentalny prezentujący historię Warrena Jeffsa — lidera Fundamentalistycznego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — i jego szokujące zbrodnie.

„Rzut życia” – środa 8 czerwca

Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.

„Baby Fever” – środa 8 czerwca

Lekarka zajmująca się problemami z płodnością, będąc pod wpływem alkoholu, zachodzi w ciążę dzięki spermie byłego chłopaka, po czym robi wszystko, by go odzyskać.

„Stand Out: An LGBTQ+ CELEBRATION” – czwartek 9 czerwca

Kultowi i zyskujący popularność komicy LGBTQ+ dzielą scenę podczas wielkiej nocy pełnej żartów i queerowej radości. Gospodarzem wydarzenia jest Billy Eichner.

„Rhytm + Flow: Francja” (odcinki 1-4) – czwartek 9 czerwca

W tym talent show panel sędziów w składzie Tip "T.I." Harris, Cardi B i Chance the Rapper wyrusza na ulice w poszukiwaniu nowej gwiazdy rapu.

„Drzewa pokoju” – piątek 10 czerwca

Cztery kobiety z różnych środowisk budują siostrzaną więź, ukrywając się podczas ludobójstwa w Rwandzie.

„Dirty Daddy: The Bob Saget Tribute” – piątek 10 czerwca

Rodzina i koledzy Boba Sageta czczą pamięć zmarłego komika pełnym śmiechu i muzyki programem z udziałem Jima Carreya, Chrisa Rocka, Jeffa Rossa, Johna Stamosa i innych.

„Peaky Blinders”, sezon 6. – piątek 10 czerwca

W 6. sezonie „Peaky Blinders” Cillian Murphy powraca jako Tommy Shelby. Już z wydanego wcześniej teasera dowiedzieliśmy się z kolei, że Tom Hardy znów wcieli się w Alfiego Solomonsa. Akcja toczy się w cieniu II wojny światowej. Tommy Shelby dokonał wcześniej nieudanej próby zamachu na życie Oswalda Mosleya, co będzie się za nim ciągnęło i sprawi wiele kłopotów.

„Amy Schumer's Parental Advisory” – sobota 11 czerwca

Amy Schumer zaprasza na scenę swoich ulubionych komików, opowiadających o różnych aspektach życia rodzinnego, od trudówrodzicielstwa po zalety powtórnego małżeństwa.

Czytaj też:

QUIZ z bohaterów programu „Rolnik szuka żony”. Pamiętasz ich?