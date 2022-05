Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Nie zabraknie emocji

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w nowym odcinku?

Ewelina i Masza nie mogą zasnąć w więziennej celi. Zwierzają się ze swojego życia i powodu, dla którego odsiadują karę. Masza cieszy się na zbliżającą się wizytę matki. Ta jednak przekazuje jej bolesne wieści. Ewelina prosi Bartka, by zamiast niego na widzenie przyszła Emilka. Natomiast Julita relacjonuje Olce postępy w sprawie uwodzenia Sebastiana. Nowy ukochany zaskakuje ją propozycją nietypowej randki. Mieszkańcy Wadlewa tymczasem obmyślają plan, jak mogą pomóc Celinie. Cały problem tkwi w tym, aby ta nie zorientowała się, że zauważyli jej trudną sytuację finansową. Natomiast Jolka zwierza się Tomkowi z dziwnego zachowania ich nauczycielki od języka polskiego. Niepokoi ją wypytywanie pani Ireny o jej ojca i to, gdzie pracuje. Okazuje się, że kobieta chce złożyć Fabianowi wizytę. Natomiast Grzegorz nigdzie nie może znaleźć Wowy, który nigdy nie spóźnia się do pracy. Komuś jednak nie podoba się zbytnie zainteresowanie zaginionym pracownikiem. Białego tymczasem odwiedza niespodziewany gość. Wizyta ma być częścią premii od Sebastiana. Natomiast Sandra słyszy, że szef nie jest zadowolony z jej wyników w pracy. Musi szybko coś wymyślić, aby utrzymać swoje stanowisko.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

