Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Emilkę zatrzymuje policja

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co w najnowszym odcinku?

Sebastian jest zadowolony z pracy Białego. Zaprasza go na imprezę, na której chętnie zobaczy też Julitę. Natomiast Kinga przeprowadza z Magdą wywiad w telewizji. Zbliżająca się premiera filmu „#KochamŻycie” jest ważnym wydarzeniem medialnym. Emilka tymczasem zostaje zatrzymana przez patrol policji w drodze do Wadlewa. Rutynowa kontrola nie kończy się jednak po jej myśli. Śmiałek stanowczo i skutecznie postanawia pomóc córce w jej problemie. Natomiast pani Gabrysia czyta swój horoskop, według którego ma spotkać ją niedługo wielka niespodzianka. Fabian nie wierzy w przepowiednie, ale ma zamiar dopomóc szczęściu, by sprawić radość przyjaciółce. Tymczasem Miłka zabiera Magdę i Lucynkę na przymiarkę kreacji na premierę filmu na podstawie jej książki.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

