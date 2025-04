Perełki z największą liczbą Oscarów. Idealne na filmowy wieczór!

Jeśli szukasz filmów, które w pełni zasługują na miano „kina najwyższych lotów”, to lista produkcji z największą liczbą Oscarów na koncie jest idealnym miejscem, od którego warto zacząć. Przedstawiamy zestawienie filmów, które zdobyły uznanie w najważniejszych kategoriach – od najlepszego filmu, przez reżyserię, po najlepsze aktorskie występy. Często wyróżniały się nie tylko doskonałą fabułą, ale również przepiękną scenografią, muzyką i innymi elementami, które sprawiają, że ogląda się je z zapartym tchem.

Idealnym pomysłem na wieczór filmowy jest zanurzenie się w te kultowe produkcje i poczucie atmosfery, która pozwala na doświadczenie prawdziwego kunsztu filmowego. Nagrody, które zdobyły, to efekt wieloletniej pracy, pasji i oddania dla sztuki filmowej.

Warto jednak pamiętać, że Oscarowe nagrody nie zawsze są jedynym wyznacznikiem jakości filmu. Czasami są one tylko potwierdzeniem tego, co publiczność już wie – że dany film zasługuje na miano klasyka. Na tej liście znajdziesz produkcje, które mimo upływu czasu nie tracą na wartości, a ich pozycja w historii kina jest niezachwiana.

Jeślli zatem masz ochotę na wieczór pełen emocji, niezapomnianych chwil i filmowych wrażeń, zapraszam do odkrywania tytułów, które zgarnęły najwięcej prestiżowych statuetek. Każdy z nich to kawałek filmowej historii, który warto poznać. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem dramatu, przygody, czy romansu, na pewno znajdziesz coś dla siebie w tej niezapomnianej selekcji.

Filmy z największą ilością Oscarów na koncie. Idealne na wieczór

„Wszystko wszędzie naraz” (7 Oscarów)



Borykająca się z trudami codzienności kobieta w średnim wieku zostaje wciągnięta w szaloną przygodę, w której sama może uratować świat, eksplorując inne wszechświaty.



„Lawrence z Arabii” (7 Oscarów)



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Rok 1916. Młody oficer brytyjski, T.E. Lawrence, zostaje wysłany na Bliski Wschód. Wbrew rozkazom namawia Arabów do buntu przeciwko Turkom.



„Pożegnanie z Afryką” (7 Oscarów)



Duńska pisarka Karen Blixen wyjeżdża w 1914 roku do Kenii, aby poślubić barona Brora Blixena. Wkrótce zakochuje się w lokalnej społeczności i tajemniczym myśliwym.



„Lista Schindlera” (7 Oscarów)



Historia przedsiębiorcy Oskara Schindlera, który podczas II wojny światowej uratował przed pobytem w obozach koncentracyjnych 1100 Żydów.



„Grawitacja” (7 Oscarów)



Weteran misji kosmicznych i ambitna pani naukowiec krążą po orbicie Ziemi na uszkodzonym promie.



„Oppenheimer” (7 Oscarów)



Historia amerykańskiego naukowca J. Roberta Oppenheimera i jego roli w stworzeniu bomby atomowej.



„Idąc moją drogą” (7 Oscarów)



Prowadzący bankrutującą parafię ojciec Fitzgibbon wchodzi w konflikt z przysłanym przez biskupa młodym wikariuszem.



„Najlepsze lata naszego życia” (7 Oscarów)



Po powrocie do domów, trzech weteranów II wojny światowej zastaje trudy w bezpowrotnie zmienionym życiu rodzinnym.



„Most na rzece Kwai” (7 Oscarów)



Brytyjscy żołnierze w niewoli mają zbudować dla Japończyków most. Ich dowódca, chcąc udowodnić wyższość moralną i techniczną Brytyjczyków, osobiście nadzoruje przebieg prac.



„Patton” (7 Oscarów)



Generał Patton walczy z Niemcami na wielu frontach II wojny światowej.



„Żądło” (7 Oscarów)



Lata trzydzieste w USA. Dwóch przyjaciół, drobnych oszustów, postanawia zemścić się na wpływowym gangsterze za śmierć swojego przyjaciela. Wymyślają więc przekręt wszech czasów.



„Tańczący z wilkami” (7 Oscarów)



Oficer armii amerykańskiej w czasach wojny secesyjnej zostaje wysłany do opuszczonej placówki i zaprzyjaźnia się z okolicznymi Indianami.



„Zakochany Szekspir” (7 Oscarów)



William Szekspir przeżywa twórczą niemoc. Podczas przesłuchań do roli poznaje pięknego chłopca, który okazuje się kobietą o imieniu Viola. Oboje się w sobie zakochują.



„Przeminęło z wiatrem” (8 Oscarów)



Ekranizacja powieści Margaret Mitchell. Beztroska i bogata Scarlett O'Hara wikła się w burzliwy związek z Rhettem Butlerem.



„Stąd do wieczności” (8 Oscarów)



Były pięściarz, który stawia się w jednostce wojskowej, odrzuca propozycję powrotu na ring. Zdenerwowany dowódca postanawia złamać jego opór siłą.



„Na nabrzeżach” (8 Oscarów)



Były bokser, który jest dokerem w New Jersey, stara się przeciwstawić swoim skorumpowanym szefom, w tym swojemu starszemu bratu.



„Moja droga panno” (8 Oscarów)



Profesor fonetyki, Henry Higgins, zakłada się, że jest w stanie z prostej dziewczyny uczynić prawdziwą damę.



„Kabaret” (8 Oscarów)



Występująca w podrzędnym berlińskim kabarecie Sally poznaje Brytyjczyka - Briana. Zakochują się w sobie, a ich związek przeplata się z dojściem nazistów do władzy.



„Gandhi” (8 Oscarów)



Film opowiada historię życia Mahatmy Gandhiego, początki jego kariery jako prawnika, duchowego przywódcy narodu i jego walkę o niepodległość Indii.



„Amadeusz” (8 Oscarów)



Dwudziestosześcioletni Mozart przybywa do Wiednia, by prezentować swoją twórczość. Jego obecność drażni nadwornego kompozytora Józefa II - Antonio Salieriego, co jest powodem rywalizacji między artystami.



„Gigi” (9 Oscarów)



Fabuła opowiada historię młodej dziewczyny imieniem Gigi, która dorasta w Paryżu w latach 1900. Gigi jest wychowywana przez swoją ciotkę i babcię, które uczą ją sztuki bycia elegancką i pożądana przez mężczyzn. Zaczyna stawać się kobietą, co sprawia, że zauważa ją bardziej dojrzały mężczyzna, Gaston Lachaille, który jest bogatym, starszym kawalerem i znajomym rodziny.



„Ostatni cesarz” (9 Oscarów)



Rok 1950. Po nieudanym samobójstwie w czasie śledztwa były cesarz Chin opowiada historię swojego burzliwego życia.



„Angielski pacjent” (9 Oscarów)



Ciężko poparzony pilot samolotu, zestrzelonego przez Niemców nad Saharą, trafia pod opiekę kanadyjskiej pielęgniarki. Z majaczeń chorego człowieka, powoli wyłania się obraz jego przeszłości.



„West Side Story” (10 Oscarów)



Dwoje młodych ludzi, przeżywających swoją pierwszą miłość, zostaje wplątanych w porachunki gangów.



„Ben-Hur” (11 Oscarów)



Wygnany z kraju przez swojego przyjaciela izraelski książę spotyka na pustyni Chrystusa. Nauki Jezusa odmieniają życie bohatera.



„Titanic” (11 Oscarów)



Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.



„Władca Pierścieni: Powrót Króla” (11 Oscarów)



Zwieńczenie filmowej trylogii wg powieści Tolkiena. Aragorn jednoczy siły Śródziemia, szykując się do bitwy, która ma odwrócić uwagę Saurona od podążających w kierunku Góry Przeznaczenia hobbitów. Czytaj też:

Oscarowy hit już w kwietniu w sieci! Ale ten serial może podbić stawkęCzytaj też:

6 nieoczywistych nowości Netfliksa, które teraz podbijają światowe rankingi