8 najlepszych filmów Vala Kilmera. Wiemy, gdzie je obejrzeć

Ta wiadomość poruszyła miliony fanów na całym świecie. Szanowany aktor i producent filmowy zmarł we wtorek 1 kwietnia br. z powodu powikłań po zapaleniu płuc. Val Kilmer był w latach 90. ubiegłego wieku jednym z najwybitniejszych aktorów pierwszoplanowych w Hollywood, zanim liczne spory z reżyserami i współpracownikami położyły się cieniem na jego karierze. Zyskał reputację „złego chłopca Hollywood”, dzięki głośnym rolom, które zapisały się na kartach historii światowej kinematografii. My przypominamy najlepsze z nich.

Filmy z Valem Kilmerem

„Prawdziwy romans” (1993) jako Elvis Presley

„Prawdziwy romans” to naiwna historia miłosna połączona z brutalną intrygą gangsterską, w której centrum znajduje się walizka pełna kokainy. Film powstał według scenariusza Quentina Tarantino. Choć Val Kilmer starał się w tej produkcji o główną rolę Clarence'a, reżyser obsadził go w roli ducha Elvisa Presleya, wyimaginowanego mentora protagonisty.

„Batman Forever” (1996) jako Batman/Bruce Wayne

Ta produkcja z jednej strony była porażką w oczach krytyków (ze względu na słaby scenariusz), z drugiej jednak odniosła kasowy sukces, zarabiając na całym świecie 336 mln dolarów. Film, który powstał na podstawie komiksów DC, przedstawia Vala Kilmera w roli miliardera Bruce'a Wayne'a. Jako Batman próbuje powstrzymać on Harveya Denta – znanego jako Dwie Twarze – i Człowieka Zagadkę przed odkryciem jego prawdziwej tożsamości. Obraz można obejrzeć na Prime Video, Rakuten i Canal+.

„Top Gun” (1986) jako Tom „Iceman” Kazansky

To właśnie sukces tego kultowego filmu uczynił z Vala Kilmera gwiazdę w Hollywood. Jako największy rywal dla bohatera granego przez Toma Cruise’a wypadł niezwykle przekonująco. Poza tym, właśnie w tej produkcji wypracował nowy model pewnego siebie, charyzmatycznego bohatera. Szczęśliwie dla Kilmera, scenarzyści filmu o podniebnych akrobacjach obdarowali jego postać też wspaniałą niejednoznacznością. Do obejrzenia na SkyShowtime, Max i Prime Video.

„Ściśle tajne” (1984) jako Nick Rivers

W tym absurdalnym filmie amerykański rockandrollowiec w trakcie festiwalu muzycznego organizowanego w NRD zostaje wplątany w intrygę i musi pomóc ruchowi oporu uratować pewnego naukowca. Choć opis brzmi poważnie, „Ściśle tajne” bawił widzów kiedyś i bawi dziś. Humor produkcji spodoba się zwłaszcza miłośnikom twórczości grupy Monty Python. Do obejrzenia na Prime Video i Rakuten.

„The Doors” (1991) jako Jim Morrison

W tym filmie Val Kilmer wcielił się w Jima Morrisona, frontmana legendarnego zespołu The Doors. W produkcji widzowie śledzą podróż wybitnego muzyka i poety do sławy. Widzą, jak Jim namawia kolegów na przejażdżkę do Doliny Śmierci i do zażycia tam psychodelików. Po narkotycznej ekstazie kapela zyskuje nie tylko pewność siebie, ale i nowych fanów w Los Angeles. Gdy artyści zostają okrzyknięci nowym fenomenem rockowej sceny, lider zaczyna mieć coraz większy problem z używkami. Ta produkcja o hipisach, narkotykach, ruchu wolnej miłości i USA w latach 60. doczekała się mieszanych recenzji krytyków. Można ją obejrzeć na Prime Video.

„Kiss Kiss Bang Bang” (2005) jako Perry van Shrike

W tej produkcji Val Kilmer zagrał Gaya Perry'ego, prywatnego detektywa, który wraz z Harrym Lockhartem (Robert Downey Jr.), pechowym złodziejaszkiem i aktorem na pół etatu, zostaje wplątany w morderstwo młodej kobiety. Bohaterowie muszą połączyć siły i razem rozwiązać sprawę, zanim będzie za późno. W „Kiss Kiss Bang Bang” Kilmer dał popis swoich komediowych możliwości. Do obejrzenia na Rakuten, Apple TV i Prime Video.

„Willow” (1988) jako Madmartigan

W filmie fantasy „Willow” widzowie poznają niskorosłego Willowa Ufgooda (w tej roli Warwick Davis), w którym drzemie magia. Pewnego dnia znajduje nad rzeką niemowlę, które ma położyć kres działaniom złej królowej. Chłopiec wyrusza w daleką podróż razem ze zhańbionym wojownikiem Madmartiganem (Val Kilmer). Tym sposobem chce ocalić świat. Produkcję można obejrzeć na Disney+ i Prime Video.

