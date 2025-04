Oscarowy hit już w kwietniu w sieci! Ale ten serial może podbić stawkę

W kwietniu na Prime Video będzie w czym wybierać. Dla fanów dobrych mocnych klimatów, jest nowy serial z samym Kevinem Baconem. A jeżeli to nie przypadnie wam do gustu, możecie wybrać świeżutki thriller z laureatką Oscara. Będzie też trochę polskich akcentów, w tym przede wszystkim najnowszy program z polskimi gwiazdami, jak Marianna Schreiber, Tomasz Jacyków czy Artur Szpilka. Na Prime Video pojawią się też największe hity ostatniego roku, w tym muzyczne biograficzne show o jednym z największych gwiazdorów naszych czasów, czy film, który przyniósł niedawno Oscara Adrienowi Brody'emu.

„Brutalista” w końcu w sieci! Obiecujące thrillery i świeże hity, także z Polski

„Łowca nagród” – serial, produkcja oryginalna Prime Video

Zamordowany łowca nagród Hub Halloran (Kevin Bacon) zostaje wskrzeszony przez diabła, by łapać i odsyłać demony, które uciekły z piekielnego więzienia. Ścigając te demony z pomocą i na przekór swojej skłóconej rodzinie, Hub dowiaduje się, jak jego własne grzechy skazały jego duszę na potępienie, co popycha go do poszukiwania drugiej szansy na życie w miłości i w rytm muzyki country.

Premiera: 3 kwietnia

„The 50” – reality show, polska produkcja własna

50 gwiazd reality show, telewizji i Internetu, trafia do tajemniczego zamku, gdzie czeka ich gra pełna intryg i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Nad wszystkim czuwa przebiegły Lew – mistrz manipulacji, który krok po kroku realizuje swój misterny plan. Tu nie liczy się tylko własne przetrwanie, ale i walka dla fanów, bo to jeden z nich zgarnie nagrodę. Kto zawiedzie, a kto okaże się legendą tej rozgrywki?

Premiera: 4 kwietnia

„G20” – film oryginalny, akcja, thriller

Kiedy szczyt G20 zostaje zaatakowany, prezydent USA Danielle Sutton (laureatka Oscara Viola Davis) staje się celem numer jeden. Unikając pojmania przez napastników, musi przechytrzyć wroga, aby ochronić swoją rodzinę, bronić kraju i zapewnić bezpieczeństwo światowym przywódcom w tym trzymającym w napięciu filmie akcji.

Premiera: 10 kwietnia

„Najweselsza rodzinka w Ameryce” – produkcja własna, serial animowany dla dorosłych

Najweselsza rodzinka w Ameryce Ramy'ego Youssefa to zadziorny serial animowany dla dorosłych. Poznajcie Husseinów – najbardziej patriotyczną, pokojową i absolutnie niewzbudzającą podejrzeń muzułmańską rodzinę w Ameryce tuż po 11 września. W oparach satyry i absurdu odkrywają, jak znaleźć uśmiech wśród przeciwności losu, rozpoczynając XXI wiek pod czujnym (i przerażonym!) okiem sąsiadów.

Premiera: 17 kwietnia

„Etoile” – serial dramat, komedia

Akcja Étoile rozgrywa się w Nowym Jorku i Paryżu. Ośmioodcinkowy serial opowiada o tancerzach i kadrze artystycznej dwóch światowej sławy zespołów baletowych, które podejmują ambitną próbę ocalenia swoich legendarnych instytucji poprzez wymianę najbardziej utalentowanych gwiazd.

Premiera: 24 kwietnia

„Superboys of Malegaon” – produkcja własna, serial komediowy

Historia Nasira Shaikha, filmowca amatora pochodzącego z Malegaon. W tym niewielkim mieście mieszkańcy znajdują w kinie Bollywood upragnioną odskocznię od trudów codzienności. Zainspirowany Nasir postanawia nakręcić film dla mieszkańców Malegaon z ich udziałem. Aby urzeczywistnić własną wizję, zbiera eklektyczną grupę przyjaciół i tym samym wnosi powiew świeżości w życie miasta. Film jest poruszającą, a jednocześnie podnoszącą na duchu opowieścią o sztuce tworzenia filmów i przyjaźni — oraz o tym, co się dzieje, gdy te dwa światy się zderzają.

Premiera: 24 kwietnia

„Substancja” – film, horror

Starzejąca się gwiazda telewizyjnego show (Demi Moore) doświadcza potwornych konsekwencji zażycia nielegalnego leku, który ma ją zmienić w młodszą, lepszą wersję samej siebie.

Premiera: 11 kwietnia

„Zwyczajna przysługa” – film, komedia kryminalna

Stephanie jest uroczą, ale dość naiwną i niewinną młodą mamą, dla której szczytem występku i ryzykanctwa jest przejście przez ulicę na czerwonym świetle. Emily zaś to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za rogi. Panie poznają się w szkole swoich synów i natychmiast się zaprzyjaźniają. Przyjaciółki muszą się wspierać, więc Stephanie zgadza się pewnego dnia odebrać ze szkoły synka Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna przysługa, gdyby nie fakt, że Emily nie pojawia się, by odebrać dziecko. I to przez kilka kolejnych dni. Dobroduszna Stephanie postanawia pomóc przystojnemu mężowi Emily w poszukiwaniach żony. Wkrótce okaże się jak mało wiedziała o swojej najlepszej przyjaciółce.

Premiera: 23 kwietnia

„Wolf Man” – film, horror

Blake zabiera rodzinę do odziedziczonego domu w Oregonie. Nocą zostają zaatakowani przez tajemniczą istotę i barykadują się w środku. Gdy Blake zaczyna się zmieniać, Charlotte musi zdecydować, co jest groźniejsze – potwór na zewnątrz czy ten w domu.

Do wypożyczenia od: 3 kwietnia

„Better Man: Niesamowity Robbie Williams” – film biograficzny

Porywający portret zwykłego brytyjskiego chłopaka, który podbił świat rozrywki najpierw w zespole Take That, a potem w karierze solowej.

Do wypożyczenia od: 3 kwietnia

„I'm Still Here” – film, dramat

Brazylia, 1971: kraj coraz bardziej duszony przez wojskową dyktaturę. Matka jest zmuszona na nowo odnaleźć siebie, gdy życie jej rodziny zostaje zniszczone przez akt przemocy.

Do wypożyczenia od: 8 kwietnia

„3000 metrów nad ziemią” – film, thriller

Na pokładzie małego samolotu agentka eskortuje świadka na proces bossa mafii. Gdzieś nad górami Alaski okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają.

Do wypożyczenia od: 10 kwietnia

„Brutalista” – film, dramat

Uciekając z powojennej Europy, wizjonerski architekt László Toth przybywa do Ameryki, aby odbudować swoje życie, swoją pracę i małżeństwo z żoną Erzsébet po tym, jak w czasie wojny został zmuszony do rozstania przez zmieniające się granice i reżimy. Samotny w obcym, nowym kraju László osiedla się w Pensylwanii, gdzie bogaty i wybitny przemysłowiec Harrison Lee Van Buren dostrzega jego talent do budowania, ale władza i dziedzictwo mają swoją cenę.

Do wypożyczenia od: 17 kwietnia

