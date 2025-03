Serial Netfliksa będzie wyświetlany w szkołach? Może powstać 2. sezon

Pojawiły się pierwsze apele wzywające do tego, aby serial „Dojrzewanie” był pokazywany w szkołach. Zaapelowali o to sami uczniowie szkoły w Sheffield. W rozmowie z BBC wyjaśnili, że to pozwoliłoby dzieciom i nastolatkom zrozumieć niebezpieczeństwa związane z mediami społecznościowymi, a także konsekwencje ataków fizycznych i przekaz, toksyczny przekaz niektórych influencerów.

Będzie 2. sezon serialu „Dojrzewanie”? Wszystko zależy od liczb

Oczywiście, poza byciem potencjalnym katalizatorem zmian społecznych, serial „Dojrzewanie” stał się ogromnym sukcesem twórców. Chociaż pierwotnie był stworzony jako miniserial, bardzo mało prawdopodobne jest, że Netflix jeszcze nie prowadzi rozmów z jego pomysłodawcami na temat kontynuacji. Zarówno Stephen Graham, gwiazdor i producent serii, jak i jego żona Hannah Walters, która także brała udział w tworzeniu serialu, luźno przyznali właśnie w rozmowie z „Variety”, że być może powstanie kontynuacja serialu. Nic jednak nie jest jeszcze oficjalne.

– Być może, zobaczymy, jak wyglądają liczby – przyznał Graham. – Ale tak, istnieje możliwość opracowania innej historii – dodał.

Walters dodała, że najchętniej pracowałaby z Netfliksem codziennie, jednak wciąż sam proces tworzenia serialu był bardzo „trudny” i ciężko też nie poczuć się przytłoczonym, słuchając reakcji publiczności. – Jesteśmy numerem jeden w 80 krajach, w tym w Arabii Saudyjskiej, Indiach, Australii… to po prostu niesamowite. Nie sądziłam, że temat znajdzie oddźwięk na świecie, ale tak się stało – czytamy.

Sukces serialu „Dojrzewanie”. Miliony wyświetleń

A liczby mówią same za siebie. W Wielkiej Brytanii „Adolescence” pobił rekordy, stając się pierwszym serialem na platformie streamingowej, który osiągnął najwyższą oglądalność tygodniową. Na całym świecie, po otwarciu z ogromną liczbą 24,3 mln wyświetleń w ciągu pierwszych czterech dni, wzrósł do 66,3 mln po dwóch tygodniach — ustanawiając nowy rekord Netfliksa dla limitowanych serii.

