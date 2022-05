Co nowego obejrzymy w tym tygodniu na Netflix? Mamy dla was listę

W tym tygodniu na Netflix pojawią się kolejne sezony lubianych seriali, w tym „The Future Diary”, „Kto zabił Sarę?” czy „Miłość, śmierć i roboty”. Z nowości z tej samej półki gatunkowej zobaczymy świeżynki jak „Miłość w spektrum”, „Wampir w ogrodzie” albo „Adam Conover: Słowo na »rz«”. Filmowe nowości to m.in. „Living without water”, „„F*ck Love Too” czy”Perfekcyjne połączenie„. Zobaczcie, co jeszcze nowego w tym tygodniu pojawi się na Netflix.

„Wampir w ogrodzie”, sezon 1. – poniedziałek



Gdy pewnej mroźnej zimy ludzkość przegrała walkę z wampirami, te zawładnęły światem. Ci, którzy ocalali, zostali zmuszeni żyć w mieście otoczonym ścianą światła, chroniącą ich przed drapieżcami. Główna bohaterka serialu, Momo, wierzy jednak, że ludzie i wampiry znów mogą żyć ze sobą w zgodzie.



„The Future Diary”, sezon 2. – wtorek



Nowa wersja programu reality show, który zyskał popularność w latach 1998–2002. Dwie osoby, które nigdy wcześniej się nie spotkały, mają przeżyć romantyczną przygodę, kierując się zawierającym ogólny zarys ich historii „scenariuszem”. Jak skończy się ta po części zainscenizowana, po części improwizowana randka? Czy zauroczenie na papierze może być początkiem prawdziwego romansu?



„Kto zabił Sarę?”, sezon 3. – środa



Alex Guzman musi stawić czoła swojemu najgorszemu koszmarowi - odkryć prawdziwą tożsamość swojej siostry Sary, której, jak się okazuje, praktycznie wcale nie znał. Jednocześnie tajemnicze zwłoki zakopane na jego własnym podwórku są jak tykająca bomba zegarowa, przez którą Alex może z powrotem trafić do więzienia.



„Miłość w spektrum” USA, sezon 1. – środa



Szukając idealnego partnera, siedmioro nowych i znanych już młodych dorosłych ze spektrum autyzmu wkracza w pełen zawirowań świat randek.



„The Circle: USA”, sezon 4. – środa



Rywalizacja, w której zawodnicy nawiązują przyjaźnie, flirtują i spiskują, choć nigdy nie wiedzą, przeciwko komu grają. Wyjątkowa platforma społecznościowa, dzięki której można zdobyć prestiż i popularność. Każdy chce zdobyć wpływy.



„Rodzina idealna” – środa



Początkowo Lucía jest zniesmaczona ekstrawagancką rodziną dziewczyny swojego syna, ale nie wie jeszcze, jaki wielki wpływ będą oni mieli na jej dotąd poukładane życie.



„Toscana” – środa



Duński kucharz jedzie do Toskanii, aby sprzedać firmę swojego ojca. Poznana na miejscu kobieta skłania go do przemyślenia jego stosunku do życia i miłości.



„Cyberpiekło: Jak ujawniono internetowy koszmar” – środa



Pozwalające na anonimowość internetowe czaty stały się łowiskiem dla licznych przestępców seksualnych. Aby dopaść drapieżców, potrzeba jednak wytrwałości i odwagi.



„Dzieciak rządzi: Powrót do kolebki”, sezon 1. – czwartek



Wrobiony w przestępstwo gospodarcze dorosły Ted Templeton znów zmienia się w Szefa Bobasa. Ukrywa się u swojego brata, Tima, i udaje jedno z jego dzieci.



„Adam Conover: Słowo na »rz«”, sezon 1. – czwartek



Czy nam się to podoba czy nie, rząd odgrywa istotną rolę w naszym życiu. Adam Conover analizuje jego wzloty i upadki i zastanawia się, jaki mamy na niego wpływ.



„Fotograf i listonosz: Morderstwo w Pinamar” – czwartek



Latem 1997 roku Argentyną wstrząsnęło zabójstwo fotoreportera José Luisa Cabezasa. W toku śledztwa odkryto sieć kryminalnych powiązań między państwowymi elitami politycznymi i finansowymi, a konsekwencje zbrodni okazały się brzemienne w skutkach nie tylko dla sprawcy, ale także całego kraju.



„Insiders”, sezon 2. – czwartek



W Insiders bierze udział 12 osób, które... nie będą wiedziały, że są uczestnikami! Wszyscy myśleli, że biorą udział w ostatnim etapie castingu, a w rzeczywistości byli już w programie. Insiders ma pokazać zachowania ludzi, kiedy wiedzą, że nikt na nich nie patrzy.



„Perfekcyjne połączenie” – czwartek



Lola (Victoria Justice), energiczna importerka win z Los Angeles, rzuca pracę w nadziei na założenie własnej firmy winiarskiej i z zapałem rezerwuje bilet do odległej części Australii, aby zdobyć pierwszego klienta, Vaughn Family Wines.



„Miłość, śmierć i roboty”, sezon 3. – czwartek



Zbiór animowanych historii o miłości, śmierci i robotach utrzymanych w różnych gatunkach filmowych.



„Po złej stronie torów”, sezon 1. – czwartek



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.



„F*ck Love Too” – czwartek



W tej komedii romantycznej kilkoro nieszczęśliwych w życiu miłosnym przyjaciół zwraca się do siebie nawzajem o pomoc. Nie zawsze przynosi to jednak pozytywne rezultaty.



„Błękitne opowieści”, sezon 1. – sobota



Miłość ma słodko-gorzki smak, a życie jasne i ciemne barwy - tutaj o tych prawdach przypominają historie ludzi mieszkających i pracujących na koreańskiej wyspie Czedżu.



„Po złej stronie torów” – piątek



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.



„Desert Coffe” – sobota



W kalifornijskiej części pustyni Sonora, w bliskim sąsiedztwie baz wojskowych, znajduje się „dzikie” miasteczko Slab City, zamieszkałe przez uciekinierów z „amerykańskiego snu”. Są w różnym wieku, przywieźli ze sobą różne historie, ale wszyscy wybrali wolność, nawet za cenę najbardziej podstawowych wygód. Jedynym miejscem wyposażonym w elektryczność jest tu prowizoryczna kafejka internetowa prowadzona przez Roba, serwująca „najlepszą kawę w okolicy”.



„Fotograf i listonosz” – czwartek



Dokument podążający śladami zabójstwa fotoreportera José Luisa Cabezasa — zbrodni, która wstrząsnęła Argentyną i doprowadziła do ujawnienia polityczno-finansowej zmowy.



„Jackass 4.5” – piątek



Zobacz szokujące i dotychczas niepublikowane materiały od ekipy Jackass, aby przekonać się, ile poświęceń wymagało stworzenie tych nagrań.



„Living without water” – sobota



Dokument o setkach tysięcy mieszkańców stolicy Peru, Limy, którzy muszą płacić równowartość nawet tygodniowych zarobków za jednodniową rację wody.



„Klitschko” – środa



Dokument opowiadający historię najsłynniejszych braci w świecie sportu - Witalija i Władimira Kliczków. Przedstawia on początki kariery ukraińskich pięściarzy w czasach socjalizmu, ich pierwsze sukcesy, porażki oraz ciężką drogę na sam szczyt.



„Królowa piękna z Jrozolimy” – piątek



W Jerozolimie 1919 r. sprzątaczka Rosa wychodzi za mąż za sklepikarza, który kocha inną kobietę. Decyzja ten ma długotrwały wpływ na jej relacje z najstarszą córką Luną. Czytaj też:

Schody, chaos i upiorna śmierć. Sprawę, którą żyła Ameryka, teraz poznaje cały świat