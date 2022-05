„Miłość, seks & pandemia” – serial. Podpowiadamy, gdzie oglądać

Głównymi bohaterkami miniserialu „Miłość, seks & pandemia” są trzy przyjaciółki borykające się z problemami współczesnego świata, również w sferze uczuciowej. Kaja to przebojowa, ambitna i bezkompromisowa dziennikarka, prowadząca bujne życie erotyczne. Nie stroni od przygodnego seksu i randek z aplikacji. Nie ma również oporów, by swoją seksualną otwartość wykorzystać w poszukiwaniu kolejnego chwytliwego tematu – tak na jej drodze pojawia się uwodziciel Johnny. Zupełnie inne życie wiedzie Olga – twarda pani prokurator, zagorzała feministka i matka. Jednak i w jej poukładanym świecie zaczyna dominować pożądanie, gdy na wieczorku poetyckim poznaje pewnego Egipcjanina. Z kolei Nora to odnosząca zawodowe sukcesy fotografka, która w sferze prywatnej nie ma już tyle szczęścia. Po poważnych problemach zdrowotnych Nora stara się odnaleźć ponownie swoją seksualność. Kiedy przed jej obiektyw trafia początkujący model wszystko zaczyna się zmieniać.

Życie bohaterek zaczyna odmieniać się w momencie, w którym pandemia zatrzymuje świat zmuszając ludzkość do zamknięcia w domach. Lockdown bezlitośnie obnaża kruchość międzyludzkich relacji.

Kto w obsadzie?

„Miłość, seks & pandemia” to gwiazdorska obsada. W rolach głównych wystąpiły Anna Mucha, Zofia Zborowska-Wrona i Małgorzata Rozenek-Majdan, dla które był to aktorski debiut. Na ekranie towarzyszą im: znany z dostępnego w CANAL+ online serialu „Wilk” Sebastian Dela, Michał Czernecki, Dawid Czupryński, Weronika Lesiak oraz Wojciech Sikora.

„Miłość, seks & pandemia” – kiedy oglądać?

Serial „Miłość, seks & pandemia” już dostępny w całości w serwisie CANAL+ online. Premierowe odcinki na antenie CANAL+ PREMIUM w piątki po 23:00.

