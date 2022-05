Nowy odcinek „M jak miłość”. Andrzej i Julia zmierzą się na sali sądowej

Co czeka widzów w 1659. odcinku serialu „M jak miłość”? Werner odkrywa w końcu, co naprawdę wydarzyło się we Wrocławiu, a Magda coraz bardziej martwi się o zdrowie męża, nieświadoma, że Budzyński żyje w ciągłym stresie i poczuciu winy po dokonanej zdradzie. Na domiar złego Andrzej dostaje do poprowadzenia kolejną sprawę, w której jego przeciwniczką na sali sądowej jest właśnie Julia. Sylwia nakłania koleżankę, by wcale nie rezygnowała z walki o serce kochanka. Tymczasem Ania znów wpada w kłopoty, gdy za namową Zuzy dopuszcza się kradzieży w sklepie.

„M jak miłość” – o czym jest serial?

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

Czytaj też:

„Elvis”. Warner Bros. pokazał nowe zdjęcia z filmu. Austin Butler jako król rockn'rolla