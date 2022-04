Dziś w „Na Wspólnej”. Zdybicka znów ma urojenia? Po raz kolejny widzi Łukasza!

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3405.?

Ilona wyznaje terapeutce, że ostatnio – trzeźwa – widziała mężczyznę ze swoich urojeń. Terapeutka uspokaja ją – ale po wyjściu z poradni Zdybicka znowu widzi Łukasza! W pracy Michał alarmuje, że inspektor budowlany cofnął im pozwolenie na budowę – Ilona idzie do jego biura. Okazuje się, że inspektorem jest... Łukasz.

Darek informuje ojca, że człowiekiem który chciał zgwałcić Magdę jest niejaki Filip Osuchowski, syn znanego prawnika. Zakościelny drętwieje – okazuje się, że Osuchowski senior to jego przyjaciel, prawie rodzina! Żbik nie ma żadnych wątpliwości, że trzeba zgłosić to na policję. Czy ojciec ma na to pozwoli?

Krzysztof rwie włosy z głowy czytając scenariusz, który na podstawie jego powieści „Upał ciał”, napisała Marcelina Gwiazda – oficjalna autorka, żona jego szefa. Obrażona kobieta zrywa umowę – w takim razie nie będzie firmowała fikcji! Tymczasem Kuba i Majka wynajmują mieszkanie. Ich pierwszy romantyczny wieczór „na swoim” przerywa dwóch chłopaków, którzy twierdzą, że to oni wynajęli to mieszkanie.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20:15 na antenie telewizji TVN.

