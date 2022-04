„Pierwsza miłość”. Co dziś w serialu? Streszczenie odcinka

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3404. – o czym będzie?

Julka wyjeżdża na wycieczkę szkolną. Tymczasem Marysia zaprasza Michała na spotkanie, by porozmawiać o jego propozycji. Anka wraca do Wrocławia po feriach spędzonych w Zalesiu u rodziców. Przyjeżdża po nią Filip. Grzegorz nie jest tym zachwycony. Natomiast Marta jest zaskoczona wizytą Adama i cieszy się, że znalazł pracę i razem z córką zaczyna nowe życie. Udają się na wspólny spacer, żeby szczerze porozmawiać o jego sytuacji. Tymczasem Julita nie chce okazać Kamilowi, że cieszy się z jego rozstania z Anką. Postanawia to wykorzystać i spędzić z nim jak najwięcej czasu. Dowiaduje się też o jednym z jego talentów. Natomiast Marysia udowadnia, że wybrana przez Izabelę firma jest nieuczciwa w swoich działaniach. Izabeli ciężko przychodzi przyznanie się do błędu. Po zebraniu Marysia ma dla niej i Grażyny pewną interesującą informację.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

