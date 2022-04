Avril Lavigne zaręczyła się. Pochwaliła się zdjęciami w sieci

Avril Lavigne przekazała swoim fanom dobrą nowinę. Gwiazda zaręczyła się z Mod Sunem. Muzyk oświadczył się piosenkarce w Paryżu, oboje udostępnili serię romantycznych zdjęć. Na fotografiach widzimy jak muzyk klęczy przed Lavigne podczas rejsu po Sekwanie, a w tle rysuje się Wieża Eiffla. Na kolejnych ujęciach główną rolę odgrywa pierścionek, który gwiazda chętnie eksponuje. Na jej dłoni widoczny jest ogromny diament w kształcie serca. Na profilu celebrytki znalazły się też ujęcia kwiatów, które dostała, a także moment świętowania, kiedy stoi z kieliszkiem wina na tle wspomnianej budowli. „Tak! Kocham Cię na zawsze” – napisała pod zdjęciami kanadyjska piosenkarka, nie zabrakło emotikony pierścionka oraz dwóch kieliszków szampana. Avril dołączyła także datę, z której dowiadujemy się, że wydarzenie miało miejsce 27 marca 2022 roku. Pod postem nie zabrakło gratulacji od fanów i znajomych z branży. Wpis z romantycznej chwili opublikował także amerykański muzyk dołączając sentymentalny opis. „Wiedziałem, że jesteś tą jedyną w dniu, w którym się poznaliśmy. Będziemy razem na zawsze, aż po kres naszych dni. Śniło mi się, że oświadczyłem się w Paryżu. Wyciągnąłem pierścionek i poprosiłem, byś go włożyła. Klęczałem na jedno kolano, gdy patrzyłem Ci w oczy. Jesteś zbyt piękna, bym mógł to opisać słowami. Chwyciłem twą dłoń, wziąłem jeden ostatni oddech. Zapytałem: Wyjdziesz za mnie?. Ona powiedziała: Tak. Kocham Cię Avril” – czytamy.

To już trzecie zaręczyny Avril Lavigne. Od 2006 do 2010 roku 37-latka była żoną wokalisty Sum 41, Derycka Whibleya. Potem wyszła za frontmana Nickelback, Chada Kroegera. Ich związek trwał od 2013 do 2015 roku. Obecnie jest zaręczona z muzykiem Mod Sun, którego prawdziwe nazwisko brzmi Derek Ryan Smith. Artysta ma 35 lat i pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Plotki o ich związku pojawiły się wraz z nagraniem wspólnego utworu „Flame”. Artysta wytatuował sobie na szyi imię ukochanej jeszcze przed oświadczynami. Od tamtej pory wspólnie pojawiali się kilka razy na ściankach.

