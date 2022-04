„Miodowe lata” to z pewnością jeden z seriali, które uwielbiają i ciepło wspominają Polacy. Jak dobrze go pamiętacie? Sprawdźcie to w naszym quizie.

QUIZ:

QUIZ z serialu „MIODOWE LATA". Jak dobrze pamiętasz Tadzika i Karola? „Miodowe lata" – o czym opowiadał serial? Serial „Miodowe lata" nadawany w Polsce do 2003 roku, był oparty na amerykańskim oryginale „The Honeymooners" i realizowano go na deskach Teatru Żydowskiego w Warszawie. Serial doczekał się 17–odcinkowej kontynuacji serialu pod nazwą „Całkiem nowe lata miodowe", która została wyemitowana jesienią 2004. Gdzie można obejrzeć „Miodowe lata"? Wszystkie sezony serialu „Miodowe lata" obejrzeć można na platformie polsatgo.pl.

