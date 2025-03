Gwiazdor wyproszony z oscarowej gali. „Co się dzieje, człowieku?”

Podczas ceremonii w Dolby Theatre w Hollywood pojawiło się mnóstwo światowej sławy gwiazd. Wśród nich znalazł się m.in. Adam Sandler. Aktor tym razem połączył jednak siły z prowadzącym galę rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, aby trochę sobie pożartować. Niektórzy podejrzewają, że swoim skeczem nawiązywali do spotkania Trumpa z Zełenskim.

Adam Sandler na Oscarach 2025

W tym roku w roli gospodarza oscarowej gali debiutował Conan O'Brien. Już na samym początku wydarzenia komik próbował rozbawić publiczność. Wówczas, w trakcie swojego przemówienia, zauważył, że wszyscy są „odpowiednio ubrani”. Następnie spojrzał na Adama Sandlera, który siedział wśród publiczności w niebieskiej bluzie, krótkich spodenkach koszykarskich i sportowych butach.

– Co jest, Conan? Co się dzieje, człowieku? – zapytał Sandler, na co O'Brien odpowiedział: „Adam, co ty masz na sobie?”. Sandler odparł: „Nikt nie zwrócił uwagi na to, co noszę, dopóki tego nie pokazałeś!”. Publiczność zareagowała śmiechem, natomiast O'Brien dodał: „Wyglądasz, jak gość grający w pokera online o 2 nad ranem”.

– Lubię to, jak wyglądam, bo jestem dobrym człowiekiem. Nie obchodzi mnie, co noszę lub czego nie noszę. Jeśli moje fajne spodenki gimnastyczne i bluza tak cię obrażają, że musiałeś mnie wyśmiać przed moimi kolegami, to wychodzę – bronił się Adam Sandler.

Internauci przypuszczają, że mogło to być nawiązanie do piątkowej rozmowy Zełenskiego z administracją Trumpa, podczas której wytknięto przywódcy Ukrainy brak garnituru na spotkaniu.

Warto dodać, że pomimo przeprosin O'Briena, Sandler zdecydował się opuścić ceremonię. Zanim wyszedł, zwrócił się do nominowanego do Oscara Timothée Chalameta: „I jeszcze jedno, CHALAMET!”, po czym go przytulił. Ten gest nawiązywał do sceny na Złotych Globach, kiedy to prowadząca Nikki Glaser poprosiła Sandlera o wypowiedzenie nazwiska Chalameta w charakterystyczny dla niego sposób.

Czytaj też:

Okazała wsparcie Ukrainie na gali Oscarów. Jej słowa wywołały błyskawiczną reakcjęCzytaj też:

NA ŻYWO: Oscary 2025. 97. gala wręczenia Nagród Akademii Filmowej