Istnieli tylko rok, a przeszli do historii. Ta rockowa supergrupa do dziś zachwyca fanów

Ich kariera trwała zaledwie kilkanaście miesięcy, a na koncie mają tylko jeden album. Mimo to Blind Faith na stałe zapisało się w historii muzyki i do dziś jest wymieniane wśród najwybitniejszych supergrup rockowych wszech czasów. W skład zespołu weszły prawdziwe legendy brytyjskiej sceny, a ich krótką działalność do dziś wspominają fani na całym świecie.

Blind Faith. Supergrupa, która narodziła się z legend rocka

Blind Faith powstało na początku 1969 roku, tuż po rozpadzie zespołów Cream i Traffic. Grupę stworzyli Eric Clapton i Ginger Baker z Cream, Steve Winwood z Traffic oraz Ric Grech z Family. Muzycy połączyli psychodeliczny rock, blues i hard rock, tworząc brzmienie, które szybko zwróciło uwagę słuchaczy.

Oczekiwania wobec nowego zespołu były ogromne. W końcu tworzyli go artyści, którzy mieli już ugruntowaną pozycję na brytyjskiej scenie muzycznej. Zanim ukazał się debiutancki album, Blind Faith zagrało darmowy koncert w londyńskim Hyde Parku. Był to pierwszy oficjalny występ grupy, który przyciągnął około 100 tysięcy osób. Publiczność usłyszała zarówno covery, jak i premierowy materiał.

Jeszcze w 1969 roku zespół wydał swój pierwszy i zarazem jedyny album „Blind Faith”. To właśnie na nim znalazły się utwory „Can't Find My Way Home”, „Presence of the Lord” oraz „Had to Cry Today”.

Płyta okazała się ogromnym sukcesem. Przez dwa tygodnie zajmowała pierwsze miejsce listy „Billboard Pop Albums” w Stanach Zjednoczonych, zdobyła także szczyt brytyjskiego zestawienia sprzedaży. W ciągu pierwszego miesiąca sprzedano ponad pół miliona egzemplarzy.

Dlaczego Blind Faith rozpadło się tak szybko?

Mimo spektakularnego sukcesu komercyjnego muzycy nie zdecydowali się kontynuować współpracy. Blind Faith zakończyło działalność już w październiku 1969 roku, zaledwie dwa miesiące po premierze debiutanckiego albumu.

Steve Winwood po latach przyznał, że przyczyną rozpadu były różnice artystyczne i rosnąca presja związana z komercyjnym sukcesem zespołu.

„Blind Faith było naprawdę dość mętne. Nie wyszło tak dobrze, jak zamierzaliśmy z Erikiem” – powiedział, wspominając o tym we wpisie na Instagramie. „Nie sądzę, żeby istniał jakiś konkretny powód, ale Eric nie chciał kontynuować tego, co robił z Cream – obaj szukaliśmy czegoś innego. Muzyka, którą zaczynaliśmy, była akustyczna i brzęcząca. Miała w sobie coś z folku, coś, co nie sprawdza się w środowisku rocka scenicznego. Za to rock w tamtym czasie stawał się coraz bardziej dochodowym biznesem”.

Jeden album wystarczył, by przejść do historii

Choć Blind Faith istniało zaledwie rok i pozostawiło po sobie tylko jeden studyjny album, jego znaczenie dla historii rocka pozostaje niepodważalne. Zespół został sklasyfikowany na szóstym miejscu zestawienia „Rolling Stone” prezentującego najlepsze supergrupy wszech czasów, przygotowanego na podstawie głosów czytelników. Wyżej znalazły się jedynie Traveling Wilburys, Cream, Temple of the Dog oraz kilka innych legendarnych formacji.

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