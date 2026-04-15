Legendarny „Herkules” walczy o zdrowie. „Pomódlcie się za mnie”

Kevin Sorbo, znany milionom widzów z kultowego serialu „Herkulesa”, trafił do szpitala. Aktor opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z łóżka szpitalnego, na którym widać go podpiętego do aparatury medycznej. Co się stało?

Gwiazdor „Herkulesa” w szpitalu. „Pomódlcie się za mnie!”

Mimo trudnej sytuacji gwiazdor nie traci ducha, na fotografii pokazuje uniesiony kciuk. „Znowu idę na operację. Po wymianie kolana wdała się infekcja, więc muszą wrócić i je oczyścić. Pomódlcie się za mnie!” — napisał Kevin.

Sorbo swoją drogę do sławy zaczynał daleko od czerwonych dywanów. Pracował jako ochroniarz i pojawiał się w reklamach, zanim w 1986 roku przeniósł się do Los Angeles i rozpoczął naukę aktorstwa. Największy przełom przyszedł w latach 90., kiedy wcielił się w Herkulesa i zagrał w 111 odcinkach serialu, który stał się światowym hitem, także w Polsce.

Sukces przerwały jednak poważne problemy zdrowotne. Na planie aktor zaczął odczuwać silny ból i drżenie rąk. Diagnoza była szokująca — tętniak. Po operacji usunięcia zmiany dowiedział się, że przeszedł aż trzy udary. „W wieku 38 lat dowiedziałem się, że jestem tylko śmiertelnikiem” — pisał w eseju opublikowanym w „Huffington Post”.

Kevin Sorbo walczy o zdrowie. Fani: Herkules na zawsze!

Choć aktor ograniczył swoją obecność na ekranie, pozostaje aktywny w mediach społecznościowych i utrzymuje kontakt z fanami. Najnowszy wpis poruszył jego obserwatorów, którzy natychmiast ruszyli z falą wsparcia.

„Modlę się za udaną operację i twój szybki powrót do zdrowia”, „Pozostań silny. Herkules na zawsze”, „Modlimy się za szybki powrót do zdrowia”, „Życzę ci wszystkiego dobrego, udanej operacji i szybkiego powrotu do zdrowia” — piszą internauci.

