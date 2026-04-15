Mocny thriller polityczny powraca. Ten film o PRL wciąż szokuje widzów

Czasy PRL, pamiętny Marzec ’68 i intymność jako narzędzie władz. Film, który do dziś wgniata w fotel i przypomina to, o czym wielu chciałoby zapomnieć.

Romans pod kontrolą SB. Historia, która nie daje spokoju

„Różyczka” Jana Kidawy-Błońskiego to znacznie więcej niż opowieść o trójkącie miłosnym. Film z 2010 roku, inspirowany realnymi mechanizmami inwigilacji środowisk inteligenckich, pokazuje świat, w którym prywatność przestaje istnieć, a emocje stają się walutą polityczną.

Bohaterką jest Kamila Sakowicz – młoda pracownica uniwersytetu, która wikła się w relację z oficerem SB Romanem Rożkiem. Związek szybko okazuje się częścią większego planu. Służby wykorzystują kobietę do rozpracowania pisarza Adama Warczewskiego, a granice między uczuciem a manipulacją zaczynają się niebezpiecznie zacierać.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 1967–1968, w cieniu napięć politycznych i wydarzeń Marca ’68. To tło nie jest przypadkowe – podkreśla atmosferę nieufności i kontroli, w której nawet najbardziej osobiste relacje mogły zostać przejęte przez aparat państwa.

„Różyczka” była w recenzjach określana jako historia „oparta na faktach”, choć twórcy nie rekonstruują jednego konkretnego życiorysu. Zamiast tego budują uniwersalną opowieść o systemie, który ingerował w każdy aspekt życia – także ten najbardziej intymny.

„Różyczka” – film, który boli i zmusza do myślenia

W głównych rolach wystąpili Magdalena Boczarska, Andrzej Seweryn i Robert Więckiewicz. Ich kreacje zostały szeroko docenione, podobnie jak cała produkcja, która zdobyła Złote Lwy na 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.Po premierze sporo emocji wzbudziły sceny erotyczne. Dla części widzów były zbyt odważne, inni bronili ich jako ważnego elementu psychologii postaci i opowieści o uwikłaniu.

To jeden z tych obrazów, które wymykają się prostym kategoriom. „Różyczkę” można oglądać jako dramat psychologiczny, thriller polityczny i historię o moralnej cenie życia w systemie opartym na kontroli. Film jasno pokazuje, że w PRL seks i uczucie mogły zostać wykorzystane jako narzędzie presji. Kamila nie jest jedynie „uwiedziona” – staje się symbolem tego, jak łatwo prywatność może zostać przejęta przez państwo.

„Różyczka” wraca na mały ekran. Film będzie można zobaczyć dziś, w środę 15 kwietnia o godz. 20:00 na antenie TVP Kultura.

