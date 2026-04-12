Wszyscy znają ten refren. Niewielu wie, o czym naprawdę opowiada

Czasem okazuje się, że pod patosem wieczystej kryje się historia rozstania, bólu i desperackiej próby odzyskania kogoś ważnego. I Może właśnie dlatego ten utwór przetrwał próbę czasu.

„I'll Be There for You” – Ballada, która podbiła świat

4 kwietnia 1989 roku Bon Jovi wypuścił singiel, który szybko stał się jednym z ich największych hitów. „I'll Be There for You” trafił na album New Jersey i był jego trzecim singlem.

To właśnie ta ballada wyniosła zespół na szczyt listy Billboard Hot 100, stając się jednym z najważniejszych numerów końcówki lat 80. Sukces nie ograniczył się tylko do USA. Utwór podbił również Kanadę i Irlandię, potwierdzając globalną pozycję grupy.

Miłość czy rozstanie? Tekst mówi coś zupełnie innego

Choć refren brzmi jak klasyczna przysięga miłosna, sens utworu jest znacznie bardziej gorzki. Za słowa odpowiadają Jon Bon Jovi i Richie Sambora.

Narrator piosenki zmaga się z rozstaniem i próbuje odzyskać ukochaną osobę. Padają słowa o złamanym sercu i poczuciu straty, a cały utwór jest właściwie błaganiem o drugą szansę. Refren, który dla wielu stał się hymnem oddania, obiecuje absolutne poświęcenie: „Będę przy tobie... Będę żył i umrę za ciebie”. I właśnie ta mieszanka emocji sprawiła, że utwór zapisał się w historii.

Najdłuższy numer jeden swoich czasów. Ostatni taki hit lat 80.

„I'll Be There for You” wyróżniał się nie tylko emocjonalnym ładunkiem, ale też długością. Trwający ponad pięć minut utwór był jedną z najdłuższych piosenek, które w tamtym czasie dotarły na szczyt listy Billboard. Dla stacji radiowych to zwykle problem. Dla słuchaczy najwyraźniej nie.

To był symboliczny moment dla Bon Jovi. „I'll Be There for You” okazał się ich ostatnim numerem jeden w latach 80., zamykając dekadę pełną sukcesów. Później przyszły kolejne przeboje, jak „Bed of Roses”, „Keep the Faith” czy „It's My Life”, ale to właśnie ta ballada stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu.

