Halina Kowalska nie żyje. Była ukochaną gwiazdą serialu „Alternatywy 4”

Nie żyje Halina Kowalska – aktorka, która przez dekady zachwycała widzów zarówno na scenie, jak i na ekranie. Miała 84 lata.

Nie żyje Halina Kowalska. Poruszające pożegnanie

Informację o śmierci artystki przekazała Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, publikując emocjonalny wpis w mediach społecznościowych.

„Z wielkim żalem żegnamy Ikonę Polskiego Kina, podopieczną Fundacji Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich, zmarłą wczoraj, Halinę Kowalską Po twórczym życiu, spokojnej zaopiekowanej starości, dołączyła do swojego kochanego męża, Włodka Nowaka. Cześć Jej pamięci!” – czytamy.

Smutną wiadomość potwierdziła również Telewizja Polska, pożegnalnym wpisem w mediach społecznościowych. Odejście aktorki to ogromna strata dla polskiego kina i teatru, które zawdzięczają jej wiele niezapomnianych ról.

Gwiazda PRL i ikona komedii

Halina Kowalska przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek swojego pokolenia. Nazywana „polską Brigitte Bardot”, łączyła ekranowy wdzięk z ogromnym warsztatem aktorskim.

Największą popularność przyniosła jej rola śpiewaczki Elżbiety Kolińskiej-Kubiak w kultowym serialu „Alternatywy 4". Widzowie zapamiętali ją także z takich produkcji jak „Nie ma róży bez"ognia”, gdzie zagrała Wandę, „Sanatorium pod Klepsydrą”, w którym wcieliła się w Adelę, czy „Nie lubię poniedziałku”, gdzie pojawiła się jako Marianna.

Od teatru do wielkiego ekranu

Urodzona 27 lipca 1941 roku w Brzezinach pod Łodzią przeszła klasyczną drogę artystyczną – od szkoły filmowej w Łodzi, przez sceny teatralne w Kaliszu, aż po warszawskie teatry.

Choć widzowie kojarzą ją głównie z komediowymi rolami, jej dorobek obejmował również bardziej ambitne projekty. Wystąpiła m.in. w filmie „Drewniany różaniec”, a także w produkcji „Sanatorium pod Klepsydrą” w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, prezentowanej na festiwalu w Cannes.

Z czasem to właśnie komedia stała się jej znakiem rozpoznawczym. Naturalność, poczucie humoru i odwaga sceniczna sprawiły, że stała się jedną z ikon epoki PRL.

Prywatnie – wierna jednemu uczuciu

Poza sceną Halina Kowalska prowadziła spokojne życie. Przez ponad sześć dekad była związana z aktorem Włodzimierzem Nowakiem. Ich relacja uchodziła za jedną z najbardziej trwałych w środowisku artystycznym. Dziś pozostaje po niej dorobek, który na stałe zapisał się w historii polskiej kultury.

