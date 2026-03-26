Nowy serial prawniczy na radarze! W głównej roli laureatka Oscara

Współczesna popkultura przechodzi fascynującą transformację, a kobiety po 70. roku życia z przytupem odzyskują należne im miejsce w samym centrum uwagi. Symbolem tej zmiany staje się Madeline „Matty” Matlock – bohaterka najnowszego serialu, w którą wciela się genialna laureatka Oscara i Emmy, Kathy Bates.

Siła, której nikt nie widzi Madeline to błyskotliwa siedemdziesięciolatka, która po latach przerwy wraca do pracy w prestiżowej kancelarii. Serial udowadnia, że najlepsze role i największe sukcesy przychodzą z wiekiem, a bycie „poza radarem” to najwyższy stopień sprytu. To portret aktorki i postaci, które pokazują, że dojrzałość to nowa supermoc, a pozorna skromność może być najskuteczniejszą bronią.

„Matlock” – nadchodzi nowy serial prawniczy. Perełka dla fanów gatunku z laureatką Oscara w głównej roli

Madeline Matlock po latach przerwy postanawia wrócić do zawodu. Trafia do prestiżowej kancelarii, gdzie ze względu na wiek nikt nie traktuje jej poważnie – co szybko okazuje się jej największym atutem. Wykorzystując wizerunek „niepozornej starszej pani” Matty z łatwością ogrywa przeciwników, wygrywając najbardziej skomplikowane sprawy. Szybko jednak staje się jasne, że jej powrót to nie tylko wynik tęsknoty za pracą, ale starannie zaplanowany ruch, za którym kryje się osobista i tajemnicza misja.

„Matlock” to propozycja dla fanów seriali prawniczych, ale także dla widzów, którzy w produkcjach telewizyjnych szukają wyrazistych bohaterek i życiowego doświadczenia. Historia skupia się na losach kobiety, która udowadnia, że dojrzałość pozwala widzieć więcej i trafniej oceniać ludzi. W każdym z 19 odcinków niepozorność głównej bohaterki staje się jej największym atutem, prowadząc do najbardziej zaskakujących rozwiązań prawnych.

Serial warto śledzić przede wszystkim dla Kathy Bates, która w szczytowej formie powraca na ekran, pokazując zupełnie nowe, błyskotliwe oblicze gwiazdy kultowego „Misery”. Każdy z odcinków to nowa, fascynująca sprawa sądowa i wciągająca akcja, w której tradycyjne prawo zderza się z nieszablonowym sprytem głównej bohaterki. Całość dopełniają silne postacie kobiece, a relacja Matty z jej szefową, Olympią (Skye P. Marshall), stanowi jeden z najciekawszych i najbardziej dynamicznych punktów produkcji.

Serial „Matlock” zadebiutuje w środę 8 kwietnia o godz. 22:00 na kanale FX. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę o tej samej porze.

