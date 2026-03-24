„Klan” bez legendarnej postaci? Aktorka straciła cierpliwość

Zaskoczenie dla fanów „Klanu”. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy serialu znika z ekranu. Co gorsza, wygląda na to, że to nie tylko zwykła przerwa od pracy, ale efekt narastającej frustracji.

Agnieszka Kaczorowska odchodzi z „Klanu”

Agnieszka Kaczorowska, od lat wcielająca się w Bożenkę w serialu „Klan”, ma zniknąć z produkcji. Jak ustalił „Super Express”, aktorka poprosiła scenarzystów o urlop.

Jej decyzja nie jest przypadkowa. Po latach obecności w serialu, do którego dołączyła jeszcze jako dziecko, miała zwyczajnie poczuć zmęczenie – zarówno tempem pracy, jak i kierunkiem fabuły.

Kaczorowska jest jedną z tych aktorek, które praktycznie wychowały się na planie. Widzowie obserwowali jej rozwój przez lata, ale ona jak sama przyznawała, nie zawsze było to łatwe doświadczenie.

„Trudny moment był, gdy tego grania było więcej i nie chodziłam do szkoły. Uczyłam się w domu i potem zaliczałam kolejne partie materiału. A że zaliczałam na 4 i 5, pojawiła się zazdrość” – wspominała w rozmowie z Faktem.

Fabuła zbyt bliska rzeczywistości

W ostatnich odcinkach losy Bożenki stały się wyjątkowo dramatyczne. Bohaterka mierzy się ze zdradą męża i jego nieślubnym dzieckiem.

Według osoby związanej z produkcją to właśnie ten wątek miał być dla aktorki szczególnie trudny. „Jest zmęczona i poprosiła scenarzystów o urlop. Ostatnio przez to, że jej bohaterka się rozwodzi, była tam mocno eksploatowana. Zaczęło być to dla niej kłopotliwe, bo sama w życiu prywatnym ma trochę za uszami, a tam przy okazji zdrady jej męża, Bożenka zaczęła być wielką obrończynią moralności. Doszła do wniosku, że scenarzyści wykorzystali jej własne doświadczenia do promocji serialu i granie teraz zaczęło ją irytować. Niekomfortowe sceny się mnożyły” – przekazał tabloidowi informator.

Nagły wyjazd Bożenki, ale co dalej z aktorką?

Z fabularnego punktu widzenia zniknięcie bohaterki zostanie wyjaśnione wyjazdem do Hamburga, gdzie mieszka jej siostra Kasia. Na razie nie wiadomo, kiedy postać wróci na ekran. Przerwa od serialu nie oznacza bezczynności. Kaczorowska ma skupić się na pracy teatralnej u boku swojego partnera Marcina.

„Agnieszka cieszy się, że będzie mogła teraz skupić się na spektaklu z Marcinem i nie spalać energii na granie Bożenki. Bo chce otaczać się tylko dobrą aurą. Ma nadzieję, że jak zdecyduje się wrócić, to upłynie tyle czasu, że Bożenka nie będzie już płakać i wtedy znowu praca na planie będzie dla niej komfortowa” – dodał informator „Super Expressu”.

Powrót aktorki do „Klanu” nie jest wykluczony. Na razie jednak wygląda na to, że nawet w najdłużej emitowanych serialach przychodzi moment, gdy rzeczywistość zaczyna zbyt mocno przypominać scenariusz.

