Nie będzie drugiego takiego serialu na Netflix. „Ścisły top”, „Liga mistrzów”

Serial jest luźną adaptacją książki „Mindhunter. Tajemnice elitarnej jednostki FBI” Marka Olshakera i Johna E. Douglasa. Jego twórcami są Jennifer Haley i Joe Penhall, a wśród producentów są m.in. Charlize Theron i David Fincher (który też wyreżyserował wiele z odcinków, zarówno pierwszej, jak i drugiej odsłony). „Mindhunter” zadebiutował na Netfliksie w październiku 2017 roku i szybko ogłoszono, że powstanie jego drugi sezon. Kolejnej odsłony widzowie doczekali się aż dwa lata później – w sierpniu 2019 roku. Po raz kolejny produkcja okazała się ogromnym hitem, zbierając pozytywne recenzje zarówno od krytyków, jak i zwykłych widzów. Mimo to, do tej pory wierni fani „Mindhuntera” nie doczekali się jego kolejnej odsłony, jednak wciąż nie tracą na nią nadziei.

Wielu uważa, że to najlepszy serial Netfliksa. Jeżeli jeszcze go nie oglądaliście... to na co czekacie?

Serial opowiada o agentach FBI Holdenie Fordzie i Billu Tenchu, którzy niestrudzenie próbują przeniknąć mroczne zakamarki umysłów przestępców, którzy dopuścili się przerażających zbrodni. Wspólnie z psycholog Wendy Carr wykorzystują przełomowe techniki analizy behawioralnej, aby dopaść seryjnych zabójców.

Główne role grają Jonathan Groff (Holden Ford) oraz Holt McCallany (Bill Tench), a Carr wcieliła się australijska aktorka Anna Torv.

Akcja pierwszego sezonu rozgrywa się w latach 1977–1980, w początkach psychologii kryminalnej i profilowania kryminalnego w FBI. Cameron Britton wciela się w tym sezonie w rolę niesławnego seryjnego mordercy Edmunda Kempera, który jako pierwszy pomaga Fordowi i Tench zrozumieć, jak działa umysł seryjnego mordercy. Inni znani seryjni mordercy, którzy „pojawiają się” w pierwszym sezonie to Montie Rissell grany przez Sama Strike'a, Jerry Brudos (Happy Anderson), Richard Speck, w którego wcielił się Jack Erdie oraz Dennis Rader, znany również jako BTK, grany przez Sonny'ego Valicentiego.

Akcja drugiej odsłony rozgrywa się w latach 1980–1981, a Ford i Tench prowadzą śledztwo w sprawie morderstw w Atlancie z lat 1979–1981, w wyniku których życie straciło co najmniej 28 osób, głównie dzieci. Serial jest oparty na prawdziwej sprawie Wayne’a Williamsa, który został oskarżony i skazany za morderstwo dwóch dorosłych mężczyzn, ale nigdy nie został osądzony za zabójstwo dzieci i nastolatków, co wywołało masowe oburzenie i pytania o jego winę. W drugim sezonie pojawiają się również inni niesławni mordercy, tacy jak David Berkowitz, znany również jako Syn Sama, grany przez Olivera Coopera, William Pierce Jr., w którego wcielił się Michael Filipowich, Elmer Wayne Henley Jr. grany przez Roberta Aramayo i Charles Manson (Damon Herriman).

Ukochany serial Netfliksa. „Niech trwa jak najdłużej. Modlę się o to”

Pierwszy sezon serialu w serwisie Metacritic sezon uzyskał ocenę 79 na 100 na podstawie 25 recenzji. Z kolei na portalu Rotten Tomatoes ocena wynosi 96 proc., a średnia ocena 8/10 na podstawie 102 recenzji. „Mindhunter” po pierwszej odsłonie został uznany za jeden z najlepszych seriali 2017 roku i zajął 10. miejsce na podsumowującej rok liście najlepszych seriali minionych 12 miesięcy serwisu Metacritic.

Druga odsłona również spotkała się z uznaniem. Na Metacritic uzyskała średnią ocenę 85/100, a w serwisie Rotten Tomatoes ocenę 99 proc. na podstawie 70 recenzji, ze średnią oceną 8,3/10. Konsensus krytyków serwisu brzmi: „Mindhunter poszerza horyzonty narracyjne, nie tracąc z oczu szczegółów, które uczyniły jego pierwszy sezon tak bogatym, tworząc mrożący krew w żyłach drugi sezon, który jest równie niepokojący, co wciągający”.

Dla porównania na polskim Filmwebie serial ma od widzów ocenę 8/10 na 115 tys. opinii oraz 8/10 od krytyków na 38 recenzji. „Uwielbiam jak ekipa potrafi tylko za pomocą rozmów zbudować atmosferę, którą można ciąć nożem. Klimatycznie i mocno, ale nie efekciarsko. Stary, dobry Fincher”; „Czekałem na taki serial! Klimat – typowy Fincher. brakowało mi go, postaci świetnie wykreowane, dialogi genialne i przemyślane. Ścisły top Netfliksa”; „Zazwyczaj nie oglądam seriali drugi raz, tutaj zrobiłem wyjątek i cóż mogę napisać. Fabuła, klimat i aktorstwo to liga mistrzów”; „Niech ten serial trwa jak najdłużej. Modlę się o to”; „Obejrzane jednym ciągiem. Ależ to przegadane, napisane i zagrane. Dawno żaden tak statyczny serial mnie tak nie wciągnął” – czytamy we wpisach polskich widzów.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć „Mindhuntera” – przede wszystkim – bardzo wam zazdrościmy. Całe dwa sezony czekają na was na Netfliksie.

