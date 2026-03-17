Rynkowski znika ze sceny. Lawina odwołanych koncertów

Na początku lutego Ryszard Rynkowski wrócił do występów po dłuższej przerwie, jednak koncert nie przebiegł zgodnie z planem. Artysta niespodziewanie zszedł ze sceny przed jego zakończeniem, co od razu wzbudziło niepokój wśród fanów.

Problemy zdrowotne przerywają powrót na scenę. Odwołane koncerty w całej Polsce

Niedługo później pojawiła się informacja o zmianie terminu koncertu zaplanowanego na 2 lutego w Tomaszowie Mazowieckim. Wydarzenie ostatecznie przeniesiono na 22 listopada. „Podjęliśmy decyzję o wyznaczeniu nowego terminu koncertu w Tomaszowie Mazowieckim. [...] Zakupione bilety zachowają ważność, ale oczywiście – ci widzowie, którzy będą chcieli je zwrócić, będą mieli do tego prawo” – tłumaczył w rozmowie z Plejadą Edwin Grelow z zarządu Fundacji Unikultura.

To jednak nie koniec zmian w kalendarzu artysty. W najbliższych tygodniach Rynkowski miał wystąpić m.in. w Warszawie, Włocławku i Piotrkowie Trybunalskim. Teraz wiadomo już, że te plany nie dojdą do skutku.

Sprzedaż biletów na koncerty została wstrzymana, a wydarzenie w stolicy zostało definitywnie odwołane. „Koncert został odwołany przez organizatora. To miał być wynajem sali, więc tego nie organizowaliśmy. Ze względu na stan zdrowia Ryszarda Rynkowskiego został odwołany. Taką mam informację i tylko tyle” – przekazał przedstawiciel warszawskiego Domu Kultury ŚWIT z Działu Wydarzeń. Dodał również: „(Koncert – przyp. red.) był przeniesiony z października. Jeśli już jest drugi raz jest odwoływany, to raczej się nie odbędzie”.

Niepewna przyszłość występów

Pod znakiem zapytania stoi także koncert w Piotrkowie Trybunalskim. Na razie został wstrzymany, a organizatorzy nie potrafią wskazać nowego terminu. „Koncert się nie odbędzie. Został na razie wstrzymany i nie wiadomo, co będzie dalej. To jest wynajęcie, więc na razie tylko taką informację mamy. Jak to się dalej potoczy, to będziemy na pewno informować” – poinformowała osoba z Działu Merytorycznego Miejskiego Ośrodka Kultury.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Ryszard Rynkowski wróci na scenę i czy odwołane koncerty zostaną przełożone. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość i liczyć na poprawę stanu zdrowia artysty.

