Wpadka TV Republika. Awaria w ważnym momencie

Zaledwie w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o problemach z odbiorem sygnału TV Republika, by po kilku dniach wrócić z kolejną awarią. Tym razem chodzi o kody QR, poprzez które widzowie stacji mogli wspierać biznes Tomasza Sakiewicza.

Kody QR w TV Republika nie działają?

„Ważny komunikat: Problemy z płatnościami QR! Drodzy Widzowie Domu Wolnego Słowa!” – czytamy w specjalnym komunikacie, który stacja opublikowała na platformie X.

„Otrzymujemy od Państwa liczne sygnały o trudnościach przy próbie wsparcia naszej stacji za pomocą kodów QR wyświetlanych na antenie. Z naszych ustaleń wynika, że nie jest to błąd po stronie Telewizji Republika, a przejściowa awaria systemów płatniczych jednego z popularnych banków” – poinformowano w wiadomości.

„Nie pozwólmy, aby techniczne przeszkody uciszyły wolne media! Jeśli napotkaliście problem przy skanowaniu kodu lub autoryzacji przelewu. Zgłoście to nam! Każdy sygnał jest ważny. Prosimy o kontakt z naszą infolinią” – zachęcali autorzy komunikatu.

„Pamiętajcie – Telewizja Republika istnieje dzięki Wam i dla Was. To Wasze wsparcie pozwala nam docierać z prawdą tam, gdzie inni milczą” – dodawano w wiadomości. Podkreślano przy tym, że każda darowizna, to „inwestycja w wolną Polskę i niezależne dziennikarstwo”.

Stacja Tomasza Sakiewicza zaproponowała też alternatywną formę wsparcia. „Jeśli kod QR nie działa, zawsze możesz dokonać tradycyjnego przelewu na nasze konto lub wesprzeć nas przez stronę internetową. Dziękujemy, że jesteście z nami! Razem jesteśmy nie do zatrzymania!” – zaznaczono w komunikacie.

Niedawne problemy z sygnałem TV Republika

W ostatnim czasie coraz więcej widzów Republiki oraz czytelników portalu zgłaszało problemy z odbiorem stacji w ramach naziemnej telewizji cyfrowej. „Sygnał jest zniekształcony, przerywany lub całkowicie zanika, co uniemożliwia komfortowe oglądanie programu. W niektórych przypadkach obraz zamienia się w kolorowe piksele, a dźwięk zostaje urwany lub znacząco opóźniony” – czytaliśmy w poświęconym tej kwestii tekście.

„Do redakcji napływają kolejne zgłoszenia od widzów z różnych regionów kraju. Problemy mają dotyczyć odbioru kanału w ramach multipleksu (MUX), co może wskazywać na szerszą skalę usterki” – dodawano.

