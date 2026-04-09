„Królowa ketaminy” skazana! Dramatyczne słowa matki Matthew Perry’ego poruszają do łez

Kobieta określana jako „Królowa ketaminy” usłyszała właśnie surową karę za swoją rolę w śmierci gwiazdy „Przyjaciół”.

„Królowa ketaminy” skazana w sprawie śmierci Matthew Perry’ego

Jasveen Sangha, 42-letnia kobieta z podwójnym obywatelstwem amerykańsko-brytyjskim, została skazana przez sąd w Los Angeles na 15 lat więzienia. Odpowiadała za sprzedaż narkotyków, które doprowadziły do śmierci aktora Matthew Perry’ego, który zyskał światową sławę dzięki kultowej roli Chandlera Binga w serialu „Przyjaciele”

Oskarżona przyznała się do pięciu zarzutów, w tym rozprowadzania ketaminy, co skutkowało śmiercią lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Jak ustaliła prokuratura, jej dom pełnił funkcję centrum dystrybucji narkotyków, a działalność ta finansowała jej luksusowy styl życia.

Przejmujące słowa matki aktora. „Bezduszna kobieta”

W trakcie procesu głos zabrała Debbie Perry, matka zmarłego aktora. Jej emocjonalne oświadczenie nie pozostawiało złudzeń co do skali bólu po stracie syna. „Sangha wyrządziła nieodwracalne szkody” — napisała w dokumencie skierowanym do sądu.

„To ty jesteś winna... Ty, która masz tyle smykałki do biznesu, że potrafiłabyś zarabiać w inny sposób, wybrałaś jedyną drogę, która krzywdzi ludzi. Proszę, wymierz tej bezdusznej kobiecie najwyższy możliwy wymiar kary, by nie mogła skrzywdzić innych rodzin tak jak naszą” — dodała.

Kulisy śledztwa. Dom pełen narkotyków

Do tragedii doszło w październiku 2023 roku, gdy Matthew Perry został znaleziony martwy w jacuzzi w swoim domu w Los Angeles. Śledczy ustalili, że przyczyną zgonu były ostre skutki działania ketaminy — substancji o silnym działaniu znieczulającym i halucynogennym, która powinna być stosowana wyłącznie pod kontrolą lekarzy.

Podczas przeszukania domu Sanghy agenci federalni natrafili na dziesiątki fiolek z ketaminą oraz tysiące tabletek, w tym metamfetaminę, kokainę i Xanax. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta rozprowadzała ketaminę w zastrzykach z magazynu w North Hollywood co najmniej od 2019 roku.

Początkowo Sangha nie przyznawała się do winy, jednak w sierpniu, tuż przed planowanym procesem, zmieniła zeznania. W ramach ugody kobieta przyznała się również do sprzedaży ketaminy Cody’emu McLaury’emu w sierpniu 2019 roku. Mężczyzna zmarł z powodu przedawkowania zaledwie kilka godzin po zakupie substancji.

Prokuratura wskazywała, że Sangha mogło grozić nawet 65 lat więzienia federalnego. Obrona podkreślała natomiast, że kobieta przebywa w areszcie od sierpnia 2024 roku i wcześniej nie była karana.

Uzależnienie gwiazdora wykorzystane przez dilerów

Matthew Perry, który na zawsze zapisał się w historii telewizji jako Chandler Bing, przez lata zmagał się z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Ketaminę przyjmował w ramach terapii nadzorowanej w leczeniu depresji.

Według amerykańskich władz Jasveen Sangha była jedną z pięciu osób, które dostarczały aktorowi narkotyk, wykorzystując jego uzależnienie i czerpiąc z tego finansowe korzyści.

instagramCzytaj też:

