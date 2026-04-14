TVN po sukcesie „The Floor” i „The Traitors” sięga po kolejny nowatorski format! To hit na świecie

Stacja idzie jak burza i sięga po kolejny globalny hit. „Taskmaster”, format, który podbił świat, wreszcie doczeka się polskiej wersji.

„Taskmaster” w Polsce. Globalny fenomen z miliardowymi zasięgami

Nowy program zadebiutuje w prime time na antenie TVN i ma być kolejnym krokiem w budowaniu nowoczesnej oferty rozrywkowej stacji. Tym razem na ekranie zobaczymy komików, aktorów komediowych i znane osobowości, które zmierzą się w rywalizacji, gdzie liczy się nie tyle siła czy wiedza, ale kreatywność, spryt i dystans do samego siebie.

Format łączy telewizję z popularnym uniwersum „Taskmastera” online i odpowiada na rosnące oczekiwania widzów szukających inteligentnej, nieoczywistej rozrywki. „Taskmaster” to jeden z najgłośniejszych formatów rozrywkowych ostatnich lat. Stworzony przez brytyjskiego komika Alexa Horne’a i produkowany przez firmę Avalon, zdobył uznanie na całym świecie.

„Najgorętsze show na planecie” – pisze o nim The Sunday Times. „Nieustannie dobra atmosfera i absurdalna zabawa” – wtóruje The Observer, a The New York Times zapewnia: „Program, który najczęściej polecam”.

Program sprzedano do ponad 120 krajów, a jego lokalne wersje powstały już na 14 rynkach, m.in. w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii. Łącznie zamówiono 98 sezonów i ponad 950 odcinków, a popularność formatu stale rośnie, także w Europie.

Na czym polega fenomen „Taskmastera”?

Zasada jest prosta, choć efekty bywają kompletnie nieprzewidywalne. Pięciu uczestników dostaje zadania, które brzmią jak żart – na przykład wyciśnięcie soku z pomarańczy bez jej dotykania.

Reszta zależy już od nich. Mogą używać dowolnych przedmiotów, kombinować i improwizować. To właśnie pomysłowość i sposób myślenia stają się najważniejsze, a nawet najprostsze polecenia szybko zamieniają się w test wyobraźni.

Centralną postacią jest Taskmaster – gospodarz, który przyznaje punkty według własnych zasad, komentuje z humorem i sarkazmem oraz nadaje ton całemu programowi. Towarzyszy mu Asystent, który pilnuje przebiegu zadań i często sam staje się częścią komediowych sytuacji. To napięcie między autorytetem prowadzącego a dokładnością jego pomocnika tworzy charakterystyczną dynamikę formatu.

Internet oszalał na punkcie tego show

„Taskmaster” to nie tylko telewizja. To także ogromne zasięgi w sieci. Kanał programu na YouTube od 2019 roku wygenerował ponad 14,4 miliarda wyświetleń, ponad 1,4 miliarda odtworzeń i zgromadził ponad 2,1 miliona subskrybentów. Silna obecność w mediach społecznościowych – od TikToka po Reddit – sprawia, że widzowie nie tylko oglądają program, ale też analizują zadania i próbują odtwarzać je u siebie. Polska publiczność już teraz wykazuje duże zainteresowanie formatem, a materiały związane z „Taskmasterem” osiągają miliony wyświetleń.

Produkcja należy do najbardziej nagradzanych formatów rozrywkowych w Europie. Na koncie ma m.in. BAFTA dla najlepszego programu komediowego oraz Rose d’Or, a także liczne wyróżnienia branżowe i nominacje do International Emmy Awards.

Polska wersja powstaje na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery we współpracy z Constantin Entertainment Polska. „Taskmaster” już wkrótce zadebiutuje na antenie TVN.

