Magda Gessler odpaliła się w sieci! Wystarczyło jedno zdanie

Jeden z komentarzy pod zdjęciem znanej restauratorki i gwiazdy TVN wystarczył, by rozpętać ostrą wymianę zdań, której finał trudno nazwać subtelnym.

Ostry komentarz internautki rozpalił dyskusję

Restauratorka od lat aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie utrzymuje stały kontakt z fanami. Ostatnio pod jednym z jej zdjęć pojawił się komentarz, który wyraźnie przekroczył granice dobrego smaku. Jedna z internautek zdecydowała się wprost skrytykować wygląd gwiazdy. „Wary jak u szympansa” — napisała, nie pozostawiając miejsca na interpretację.

Choć celebryci często ignorują podobne zaczepki, tym razem reakcja była natychmiastowa. Magda Gessler postanowiła odpowiedzieć w swoim stylu – bez owijania w bawełnę. Uderzyła personalnie w komentującą.

Magda Gessler wypaliła. O wargach

„Mam piękne usta. A pani mówi lub reklamuje swoje wargi sromowe dosyć wulgarnie” — odpisała gospodyni „Kuchennych rewolucji”, oznaczając autorkę komentarza.

To nie pierwszy raz, kiedy gwiazda TVN spotyka się z ostrą krytyką, w tym również dotyczącą swojego wyglądu. Po słowach Magdy Gessler, która uderzyła w Dodę, komentując jej zaangażowanie w sprawy zwierząt, nastąpiła mocna riposta piosenkarki. Królowa Doda nazwała Gessler „wrednym czupiradłem” i nie kryjąc oburzenia zasugerowała, że gwiazda kuchni powinna spróbować kiedyś zrobić coś dla innych bez pobierania zapłaty.

Kontrowersyjna gwiazda

Nie można jednak zapominać o tym, że w sieci pojawiają się też pochlebne opinie o Magdzie Gessler, choć obok nich jest zawsze sporo krytyki. Internauci najczęściej chwalą ją za charyzmę, bezkompromisowość, wiedzę kulinarną i skuteczność w ratowaniu restauracji. Podkreślają, że jest stanowcza, ma silną osobowość i „wie, co robi”, a część osób uważa ją za autorytet kulinarny. Jej internetowy wizerunek jest jednak bardzo podzielony: jedni ją uwielbiają, inni krytykują za styl bycia i ostre komentarze.

facebookCzytaj też:

