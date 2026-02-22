Legenda Hollywood przerywa milczenie. „Nadszedł czas”

Po dekadach kariery, sukcesów i osobistych dramatów Michael Douglas zapowiedział wydanie autobiografii. Jak podkreśla, chce opowiedzieć historię bez filtrów i nagłówkowych uproszczeń, na własnych zasadach.

Wspomnienia gwiazdy Hollywood. Premiera już w 2026 roku

Nienazwana jeszcze autobiografia Douglasa ma ukazać się na rynku anglojęzycznym 6 października 2026 roku. Aktor wyjaśnił swoją decyzję w oficjalnym oświadczeniu. „Po wielu latach próśb w końcu zdecydowałem, że nadszedł czas, aby opowiedzieć swoją historię na własnych warunkach. Nie o samych wzlotach, nie w formie ukształtowanej przez nagłówki gazet czy wyniki kasowe filmów, ale tę prawdziwą” – powiedział. Dodał też: „Moje życie toczyło się na oczach wszystkich, a jednocześnie było głęboko prywatne. I na tym polega różnica. Opowiem o tym, skąd pochodzę, z czym walczyłem i jakie podjąłem wybory. Sława może rozmyć prawdę; to moja próba przywrócenia jej ostrości”.

Kulisy powstawania autobiografii. Życie w cieniu legendy i prywatne dramaty

Douglas ujawnił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że prace nad książką rozpoczęły się około sześciu miesięcy temu. Przy projekcie współpracuje z nim Mike Fleming Jr., redaktor naczelny branżowego serwisu Deadline. „Jest wiele do opowiedzenia – zanim zapomnę – a proces pisania przywołał mnóstwo wspomnień” – przyznał 81-letni aktor.

W książce znajdą się wątki dorastania w cieniu sławnego ojca, Kirk Douglas, oraz opowieść o stopniowym budowaniu własnej pozycji w branży filmowej. Aktor opisuje także osobiste kryzysy — nałogi, romanse, uzależnienie syna od narkotyków i jego pobyt w więzieniu. Nie zabraknie również rozdziałów o wieloletnim małżeństwie z Catherine Zeta-Jones oraz o walce z rakiem gardła w czwartym stadium. Wspomnienia mają objąć także działalność społeczną i filantropijną aktora, w tym zaangażowanie w kwestie rozbrojenia nuklearnego, które doprowadziło do mianowania go w 1998 roku Posłańcem Pokoju przez Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Wydawca zapowiada kulisy burzliwego Hollywood

Prawa do autobiografii nabyło wydawnictwo Grand Central Publishing. Colin Dickerman z oficyny podkreślił rangę projektu: „Dorastanie w cieniu hollywoodzkiej legendy, sterowanie pełną ryzyka karierą, która trwa od sześciu dekad i obejmuje filmy, które zdefiniowały naszą kulturę, prywatne zmagania z problemami zdrowotnymi i rodzinnymi w blasku fleszy – życie Douglasa to niezwykły dowód wytrwałości”. Jak zaznaczył, to pozycja nie tylko dla fanów aktora, „ale także dla każdego, kto chce siedzieć w pierwszym rzędzie i obserwować najbardziej burzliwe i ekscytujące lata Hollywood”.

