Ten sezon „The Voice Kids” może przejść do historii.  Nie tylko nowi trenerzy

9. edycja „The Voice Kids” startuje 28 lutego i zapowiada się na przełomowy sezon. Nowi prowadzący, nowa formuła i nowa, wielka nagroda.

Nowi trenerzy w „The Voice Kids”. Świeża energia u boku Cleo

Do dobrze znanej widzom Cleo dołączają Blanka i Tribbs, a zwycięzca nie tylko nagra singiel i zgarnie stypendium, lecz także będzie reprezentować Polskę w Eurowizji Junior.

W dziewiątej odsłonie The Voice Kids w fotelach trenerskich zasiadają Cleo, Blanka oraz Tribbs. Dla dwojga ostatnich to debiut w tej roli. Cleo, która zasiada w fotelu już ósmy sezon, podkreśla zmianę dynamiki. „Blanka i Tribbs wnieśli świeżą energię; pokazali swoją charyzmę i miłość do dzieci. Każdy wniósł swoje supermoce do programu” – przyznaje piosenkarka w rozmowie z TVP.

Talenty takie, że „opada szczęka”

Trenerzy zgodnie przyznają, że poziom uczestników potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych artystów. „Dziewczynki kilkuletnie śpiewają tak, że opada szczęka. Nie wiedziałem, że to w ogóle możliwe” – mówi Tribbs. Choć starał się nie działać impulsywnie przy odwracaniu fotela, ostatecznie skompletował drużynę pełną utalentowanych młodych wokalistów.

Cleo zwraca uwagę na niekończący się potencjał kolejnych roczników. „Te talenty się nie kończą. Dzieci cały czas się rodzą i przychodzą do nas, a my mamy niebywałą okazję słuchać tych cudownych głosów” – podkreśla.

Stawka rośnie. Eurowizja Junior i 50 tys. zł

Nowy sezon to także wyraźnie podniesiona poprzeczka. Zwycięzca nagra singiel z wytwórnią Warner Music Poland, otrzyma stypendium w wysokości 50 tys. zł oraz – po raz pierwszy w historii programu – będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Format już wcześniej otwierał drzwi do międzynarodowej kariery. Roxie Węgiel, triumfatorka pierwszej edycji, po udziale w show wygrała Eurowizję Junior.

Program prowadzą Paulina Chylewska, Michalina Sosna, Jan Dąbrowski i Antoni Scardina, wspierając uczestników i ich rodziny w najbardziej emocjonujących momentach. Dziewiąta edycja „The Voice Kids” wystartuje 28 lutego o godz. 20:30 w TVP2. Odcinki będą emitowane w każdą sobotę i dostępne również online w TVP VOD.

