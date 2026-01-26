QUIZ. Rozpoznaj kadry z wieczorynek – 10 obrazków!

Przypominamy wam najlepsze wieczorynki z czasów PRL-u i zachęcamy, abyście zmierzyli się z tym wyzwaniem!
Kiedyś nie było setek kanałów telewizyjnych, platform streamingowych ani bajek na żądanie. Każdego wieczoru dzieci z niecierpliwością czekały na jedną, jedyną dobranockę, która kończyła dzień i była zapowiedzią wieczornego odpoczynku. Te kilkuminutowe historie miały swój wyjątkowy urok, który do dziś wywołuje nostalgię wśród dorosłych wychowanych w czasach PRL.
Jak dobrze pamiętasz te wieczorynki sprzed lat? Sprawdź się w naszym quizie!
Rozpoznaj 10 kadrów! Tylko wieczorynki!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Ta wieczorynka to:
- Piesek Dali
- Reksio
