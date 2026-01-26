Viki Gabor pokazała narzeczonego. Wrzuciła to do sieci

Viki Gabor niespodziewanie podzieliła się z fanami intymnym kadrem ze swojego życia. Dla wielu jej fanów mógł to być prawdziwy szok.

Zamieszanie wokół zaręczyn i romskiego ślubu. Viki Gabor przerywa milczenie

Viki Gabor od czasu ujawnienia swojego rzekomego ślubu, jak mogła, unikała rozgłosu. Piosenkarka, znana z triumfu w Eurowizji Junior, znalazła się bowiem na językach po wypowiedzi Bogdana Trojanka, dziadka Giovanniego. To on poinformował media, że jego wnuk wziął tradycyjny romski ślub z Viki Gabor.

Doniesienia wywołały spore poruszenie, zwłaszcza że ceremonia nie ma mocy prawnej w Polsce, a o samym związku fani piosenkarki nic dotąd nie wiedzieli. Tym bardziej zaskakująca okazała się jej najnowsza publikacja w mediach społecznościowych. 18-letnia artystka pokazała na Instagramie krótkie nagranie z randki z Giovannim Trojankiem. To pierwsze publiczne ujęcia pary od momentu, gdy w mediach pojawiły się informacje o ich zaręczynach.

Viki na randce z Giovannim. Wszyscy to zobaczyli

Choć początkowo wiele osób podchodziło do informacji o ślubie z dystansem, Viki Gabor potwierdziła, że wkroczyła w nowy etap życia. Podkreślała, że jest szczęśliwa i spełniona. Bogdan Trojanek chętnie opowiadał o młodej parze w wywiadach, zdradzając, że Viki i Giovanni znają się od dawna, a w planach jest tradycyjne, pięciodniowe wesele.

W przeciwieństwie do swojego przyszłego dziadka Viki długo trzymała emocje na dystans. Ograniczyła aktywność w sieci, usuwając wszystkie wcześniejsze posty z Instagrama, publikując zaledwie jeden wpis. Tym większe zdziwienie wywołał jej gest z niedzieli 25 stycznia.

Tego dnia na profilu artystki pojawił się czarno-biały filmik, najprawdopodobniej nagrany w restauracji, czy klubie. Najpierw widać na nim uśmiechniętą Viki, po chwili kamera obejmuje Giovanniego, który nagrywa telefonem swoją partnerkę. Opis nagrania ograniczył się do symbolu białego serca.

