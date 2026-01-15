Viki Gabor znów singielką? Fani zbierają szczęki z podłogi

Jeszcze niedawno mówiło się o zaręczynach i romskim ślubie, dziś pada zupełnie inna deklaracja. Najnowsza wypowiedź Viki Gabor, zamiast uciszyć spekulacje, tylko je wzmocniła. Fani młodej gwiazdy próbują zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w jej życiu uczuciowym.

Doniesienia o romskim ślubie wywołały burzę

Pod koniec 2025 roku media rozpisywały się o rzekomych romskich zaślubinach Viki Gabor z Giovanim Trojankiem. Sprawa nabrała tempa po wypowiedziach Bogdana Trojanka, dziadka „pana młodego”, który w wywiadach otwarcie mówił o „ślubie” wnuka ze zwyciężczynią Eurowizji Junior 2019. Informacje szybko trafiły do mediów i przez długie tygodnie budziły ogromne emocje.

Sama artystka długo milczała, co tylko podsycało spekulacje. Gdy w końcu zdecydowała się na komentarz, był on wyjątkowo lakoniczny. „Tak, zaręczyłam się i jestem mega happy” — napisała na Instagramie, nie wdając się w szczegóły.

Viki Gabor: Jestem singielką i dobrze mi z tym

Gdy wydawało się, że status Viki Gabor jest już jasny, jej najnowsze słowa wywołały kolejne zamieszanie. W wywiadzie dla magazynu „Glamour”, zrealizowanym w ramach cyklu „Glamour Double Trouble”, w którym towarzyszył jej kuzyn Piotr Koprowski znany z programu „Top Model”, wokalistka przyznała wprost, że obecnie jest singielką.

„Jest to fajne uczucie. Jest trochę nudno, ale czasami dobrze być singlem. Trzeba siebie pokochać, healing era” — powiedziała artystka, nie kryjąc, że ten etap jej życia ma dla niej pozytywny, oczyszczający wymiar.

Kiedy padły te słowa? I tu mamy problem!

Dodatkowe wątpliwości wzbudza moment nagrania rozmowy. 18-letnia wokalistka zdradziła jedynie, że wywiad odbył się już po premierze albumu „Spektrum uczuć”, który ukazał się w połowie listopada ubiegłego roku. Jak podkreśliła, był to dla niej intensywny czas.

„To fajny okres w moim życiu, ale bardzo intensywny, więc czekam na jakiś break” — dodała. Od listopada minęło jednak trochę czasu… z drugiej strony — dlaczego ten wywiad ukazał się akurat teraz?

