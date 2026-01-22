Kolejny polski twórca z nominacją do Oscara!

Maciek Szczerbowski, współautor filmu „The Girl Who Cried Pearls”, został nominowany do Oscara za krótkometrażową animację.

Trwający 17 minut film „The Girl Who Cried Pearls”, kanadyjskiej produkcji to opowieść osadzona w Montrealu, na początku XX wieku. Biedny chłopiec zakochuje się w dziewczynce, której smutek przemienia się w perły. Sprzedaje je bezwzględnemu pracownikowi lombardu, który zawsze pragnie więcej. Skuszony chciwością chłopiec musi wybrać między miłością a bogactwem. Ten wybór może skazać jego duszę potępienie.

Reżyserami filmu są Chris Lavis, znany już z „The White Circus”, „L' Année de L'Os” i „Madame Tutli-Putli” oraz Polak – Maciek Szczerbowski, który współpracował z Lavisem przy wszystkich wyżej wymienionych produkcjach. Wspólnie tworzą oni duet – Clyde Henry Productions. Scenariusz do krótkometrażowej produkcji stworzyli Chris Lavis i Isabelle Mandalian.

Maciek Szczerbowski z nominacją do Oscara! Kim jest?

Maciek Szczerbowski urodził się w Polsce, jednak jego rodzice w 1981 roku postanowili wyjechać z kraju. Poprosili o azyl polityczny w Austrii, a po roku wyjechali do Kanady. Studiował teatr i interesowały go kostiumy i scenografia. Chrisa Lavisa poznał na studiach i w 1997 roku założyli wspólnie grupę artystyczną Clyde Henry Productions. Tworzyli razem reklamy, ilustracje, makiety czy lalki. W ten sposób wpadli na pomysł tworzenia animacji.

Po tym, jak w 2008 roku ich „Madame Tutli-Putli” zdobył kilka nagród i nominację do Oscara, kariera Szczerbowskiego przyspieszyła. Wtedy powstała między innymi „Higglety Pigglety Pop! Życie to musi być coś więcej”, która była adaptacją książki Maurice’a Sendaka, wyprodukowaną przez samego Spike'a Jonze'a, znanego z „Być jak John Malkovich”.

