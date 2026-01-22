Małgosia Turzańska otrzymała nominację do Oscara za kostiumy do filmu „Hamnet” w reżyserii Chloe Zhao. Co ciekawe, 46-letnia Polka projektowała też kostiumy do innego filmu, który w tym roku zgarnął kilka nominacji do Oscarów, a mianowicie „Snów o pociągach”, który możemy oglądać na platformie Netflix.

Prace Turzańskiej podziwiać mogliśmy też w takich filmach, jak „Aż do piekła”, „Nigdy cię tu nie było”, „Pearl”, „Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”, „X” czy „Stranger Things”.

Polka z nominacją do Oscara. Kim jest Małgosia Turzańska?

Małgosia Turzańska urodziła się w Krakowie w 1980 roku, jednak jako nastolatka przeprowadziła się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a później, w 2005 roku, do Stanó Zjednoczonych. Studiowała w Akademii Sztuk Scenicznych DAMU w Pradze. Niedługo później została asystentką samej Agnieszki Holland, a przebywając na różnych planach filmowych, doszła do wniosku, że to właśnie kostiumem chciałaby się zająć.

– Wtedy mogłam przekonać się na własnej skórze, że to jest faktycznie to, co chcę w życiu robić. Gdy wylądowałam w Stanach i zaczęłam naukę w Tisch School of Arts, nawiązałam fajne znajomości z ludźmi z wydziału filmowego i, zaczynając od szycia kostiumów w tajemnicy w szkolnym studiu na potrzeby małych produkcji amatorskich, robiłam coraz większe rzeczy – mówiła Turzańska w rozmowie z Onetem.

Istotnym dla jej kariery okazał się film „Wydarzyło się w Teksasie” z 2013 roku w reżyserii Davida Lowery’ego. Później Polka współpracowała z nim przy kultowym projekcie „Zielony Rycerz”, który przyniósł jej wiele wyróżnień. Jej kostiumy następnie oglądaliśmy między innymi w „Planie Maggi” Rebekki Miller, „Aż do piekła” David Mackenzie, czy „Stranger Things” – hitu serialowego Netfliksa.

