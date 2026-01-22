Will Smith mógł umrzeć na planie nowego serialu. Dramatyczne sceny

Podczas pracy nad nowym serialem Disney+ Will Smith przeżył chwile grozy, które jak sam przyznał, mogły skończyć się śmiercią. Zdobył się na osobiste wyznanie.

Groza pod lodem na Biegunie Północnym. „Przerwij to!”

Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas kręcenia serialu „Will Smith: wielka wyprawa”, realizowanego w ekstremalnych warunkach na Biegunie Północnym. W rozmowie z Jimmym Fallonem przeprowadzonej we wtorek 20 stycznia aktor ujawnił, że jedna z wypraw niemal zakończyła się tragedią.

— „Nurkowaliśmy na Biegunie Północnym, prawda? Więc zanurkowaliśmy pod lodem” — relacjonował. Jak wyjaśnił, lód mógł mieć nawet trzy metry grubości, a w pewnym momencie ekipa znalazła się ok. 40 metrów od miejsca, przez które zeszła pod wodę. — „To jak odwrócony do góry nogami łańcuch górski, rozumiesz?” — dorzucił, nie kryjąc emocji.

Sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Smith wspominał, że nagle usłyszał alarmujące komunikaty. Nie ukrywał, że natychmiast i nie na żarty się wystraszył. — „Zanurkowaliśmy i zacząłem słyszeć: »Przerwij nurkowanie! Przerwij nurkowanie! Przerwij!«” — opowiadał. Gdy próbował się wynurzyć, uderzył w lód. — „Pomyślałem sobie: O nie, Will, uspokój się. Spokojnie” — relacjonował aktor. W tamtym momencie kluczowa okazała się lina asekuracyjna prowadząca do otworu w lodzie. Podczas próby powrotu Smith przypadkowo zerwał jednak maskę nurka.

Czarny humor w obliczu zagrożenia. „Niech nie puszcza mojej liny!”

Mimo realnego niebezpieczeństwa aktor potrafił spojrzeć na całe zdarzenie z dystansem. Jak zdradził, w myślach próbował żartować, by opanować strach. — „Pomyślałem sobie: Jeśli się stąd wydostanę, odtąd będę robił tylko to, co czarne. Daję słowo! Odtąd będę się zachowywał jak Afroamerykanin!” — żartował Smith w rozmowie z Fallonem.

Gdy sytuacja została opanowana, a aktor znalazł się już w bezpiecznych miejscu, emocje zmieniły się diametralnie. Smith opisał moment, który zapadł mu w pamięć jako wyjątkowo intensywny i niemal mistyczny. — „Kiedy zdałem sobie sprawę, że wszystko jest w porządku, po prostu się rozluźniłem, rozejrzałem się i kiedy zobaczyłem, jak słońce przebija się przez lód, to przerażenie zmieniło się w najbardziej duchowe, najpiękniejsze uczucie” — zdradził. — „I pomyślałem sobie: Ktokolwiek tam jest, niech nie puszcza mojej liny!”.

Serial „Will Smith: wielka wyprawa” dostępny jest na platformie Disney+. Produkcja ukazuje podróż aktora przez różne kontynenty i jego zmagania z ekstremalnymi warunkami, które – jak się okazuje – niosły ze sobą realne zagrożenie dla życia.

