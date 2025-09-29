79-letnia gwiazda odwołuje koncerty. Pilne zalecenia lekarzy

To wiadomość, która wstrząsnęła fanami na całym świecie. 79-letnia Dolly Parton poinformowała, że musi przełożyć swoje długo oczekiwane występy w Las Vegas.

Dolly Parton odwołuje koncerty. Lekarze wydali zalecenia

Powodem takiej decyzji są zalecenia lekarzy i konieczność poddania się serii zabiegów medycznych. „Chcę, aby fani i opinia publiczna usłyszeli ode mnie bezpośrednio, że niestety będę musiała przełożyć moje nadchodzące koncerty w Las Vegas” – napisała gwiazda w specjalnym oświadczeniu. Dodała, że od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi, a teraz musi zwolnić tempo.

Choć artystka potrafi żartować nawet z trudnych sytuacji, przyznała, że nie jest w stanie przygotować spektaklu na poziomie jakiego oczekują fani. „Płacicie dobre pieniądze, żeby zobaczyć mój występ, a ja chcę dać z siebie wszystko dla was” – podkreśliła.

Dolly uspokaja fanów. „Nie rzucam tego biznesu”

Wokalistka zapewniła jednocześnie, że nie myśli o emeryturze. „Nie martwcie się, że rzucę ten biznes, bo Bóg jeszcze nic nie powiedział o zaprzestaniu. Wierzę jednak, że teraz każe mi zwolnić, żebym była gotowa na kolejne wielkie przygody z wami wszystkimi” – dodała.

To nie pierwszy raz w ostatnich miesiącach, kiedy Dolly musiała zmienić plany z powodu zdrowia. We wrześniu nie pojawiła się w swoim parku rozrywki Dollywood. W specjalnym nagraniu dla fanów wyjaśniła, że zmagała się z kamieniem nerkowym, który spowodował infekcję. „Lekarz powiedział: »Nie musisz teraz podróżować, potrzebujesz kilku dni, żeby wyzdrowieć«” – mówiła wtedy. Ten rok był dla niej wyjątkowo bolesny także z innego powodu. W marcu Dolly pożegnała swojego męża Carla Deana, z którym spędziła blisko 60 lat. Para uchodziła za jedno z najbardziej oddanych sobie małżeństw w show-biznesie.

Czytaj też:

Afera po koncercie na PGE Narodowym. Widzowie nie zostawili na nim suchej nitkiCzytaj też:

Afera w „Tańcu z Gwiazdami”. Minge nie przebierała w słowach