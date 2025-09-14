Co za sceny w „Tańcu z Gwiazdami”. Rogacewicz i Kaczorowska zrobili to przed kamerami

W niedzielny wieczór na parkiecie „Tańca z gwiazdami” pojawił się długo wyczekiwany duet – Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Ich występ zakończył się owacją, wysokimi notami i… wyjątkowo gorącymi scenami na oczach widzów.

Rogacewicz z Kaczorowską w gorącym tańcu

Na ten występ czekało wielu fanów. Emocje od dłuższego już czasu podgrzewały wieści o gorącym uczuciu łączącym aktora znanego m.in. z serialu "Komisarz Alex” i jedną z najpopularniejszych tancerek programu. Rogacewicz i Kaczorowska zatańczyli w pierwszym odcinku quickstepa. Występ zakończyli odrobiną czułości, ale dyskretnie — chowając się za piórami kostiumu Agnieszki.

„Lekko, sprawnie i z humorem. Świetny taniec” – komentowali internauci, którzy nie szczędzili im zachwytów. Jury doceniło zarówno energię, jak i zgranie pary. Iwona Pavlović podkreśliła, że aktor świetnie oddał charakter tańca, a Rafał Maserak dodał z uśmiechem, że „wióry lecą”.

Namiętny pocałunek przed kamerami

Tak naprawdę poleciały chwilę później. Podczas podsumowania punktacji Paulina Sykut-Jeżyna zapytała Agnieszkę i Marcina wprost, czy są parą także w życiu. W tym momencie Rogacewicz bez wahania złapał Kaczorowską i namiętnie pocałował ją przed kamerami. Teraz już chyba nikt nie będzie miał wątpliwości.

Na gorące sceny natychmiast zareagowali widzowie. „Pan Rogacewicz potrafi okazać uczucia”, „Pozamiatane. Super wam poszło”, „Pięknie wybrnęli na odpowiedź! Szczęścia dla nich”, „Chyba najlepiej tańczą zakochani i to tutaj dobrze widać. Piękny taniec”, „To była petarda. Już moja ulubiona para” – pisali w komentarzach na profilach programu „Taniec z gwiazdami” w mediach społecznościowych.

Uczestnicy 17. edycji „Tańca z gwiazdami”

Program „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” można oglądać w każdą niedzielę o godzinie 19.55. W jubileuszowej odsłonie zobaczymy 11 par. Na parkiet wyjdą m.in. Tomasz Karolak z Izabelą Skierską, Barbara Bursztynowicz z Michałem Kassiną, Ewa Minge z Michałem Bartkiewiczem czy Maja Bohosiewicz z Albertem Kosińskim. Do rywalizacji staną też Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Lanberry i Piotr Musiałkowski, Aleksander Sikora i Daria Syta, Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magda Tarnowska, Marcin Rogacewicz z Agnieszką Kaczorowską oraz Katarzyna Zillmann z Janją Lesar.

Czytaj też:

Mocne słowa w „Tańcu z gwiazdami”. Kto tak rozpalił jurorów?Czytaj też:

„Taniec z gwiazdami”. Jednak znowu to zrobili