Takie „Lato” było tylko jedno. Hit, w który nie wierzył sam zespół

„Lato 2000” zespołu Sami to historia spontanicznego pomysłu, w który nie bardzo wierzyli sami twórców, a który wyniósł ich na szczyt list przebojów.

Zespół SAMI. Z piwnicy na szczyt list przebojów

Choć tytuł utworu sugeruje rok 2000, piosenka powstała wcześniej. Początkowo Sami wykonali ją tylko raz i odłożyli do szuflady. Dopiero koncertowa próba „dla żartu” pokazała, jaki potencjał drzemie w numerze. Po premierze singiel błyskawicznie wskoczył na pierwsze miejsce „Airplay Chart” – zestawienia tworzonego na podstawie playlist 120 stacji radiowych. Tak spektakularny debiut zdarzył się w historii listy dopiero po raz drugi.

Refren zaczynający się od słów „Słońce świeci nad nami” znała wówczas niemal cała Polska. W 2001 roku Sami zostali uhonorowani Superjedynką za debiut roku w Opolu.

Jak powstało „Lato 2000”?

Końcówka lat 90. Piątka przyjaciół z Katowic spotyka się, by razem tworzyć muzykę. Ich wielki wakacyjny przebój powstał w… piwnicy w familoku, w którym mieszkał Tomek Kapica, perkusista. Przyjaciele, którzy od początku doskonale bawili się wspólnym graniem, pewnego dnia, pod wpływem koncertu zaprzyjaźnionego zespołu, z którego właśnie wrócili, postanowili „zrobić coś reggae'owego”, jak wspominał basista Michał Laksa w programie „Nutka na glajzach – muzyczno rajza”.

„Wszyscy się zeszli, […] padły pierwsze dźwięki – Marek zagrał na gitarze to «ta-da-da-dap, ta-da-da-dap», […] a reszta zaraz to podchwyciła” – opowiadał Laksa w rozmowie z Kordianem Michalakiem. Chwilę później padła myśl, że to musi być piosenka o słońcu.

Pierwszy raz „Lato 2000” zabrzmiało na koncercie w Katowicach. – „Ku naszemu zdziwieniu wszyscy wstali z krzeseł. To był utwór w ogóle wówczas nieznany, a ludzie odeszli od stołów i momentalnie zrobił się pełny parkiet! Popatrzyliśmy tylko na siebie i – «kurde, to działa! Coś w tym jest!»” – opowiadał Laksa. Gotowe już nagranie wysłali wydawcom i wtedy usłyszeli: Chłopcy, macie hiciora. „Jakiego hiciora?” – zdziwili się, nieświadomi potencjału, jaki tkwił w ich piosence. „No, to jest hicior!” – zapewnił ich realizator dźwięku.

Sami – 25 lat później

Zespół powstał w 1997 roku jako Spontaniczny Atak Muzycznej Intuicji. Przez skład przewinęło się wielu muzyków, m.in. Piotr Kupicha, dziś lider grupy Feel. To właśnie część materiału napisanego jeszcze z Samymi trafiła później na płyty Feela i podbiła listy przebojów. Dziś Sami mają na koncie dziesiątki singli, setki koncertów i wyjątkową misję – jako pierwszy pop-rockowy zespół w Polsce od 2019 roku udostępniają swoje single w pełni dostępne dla osób głuchych i niedosłyszących.

Wiosną 2025 roku formacja obchodzi 25-lecie działalności. Z tej okazji powstał singiel „Każdy mój dzień” autorstwa Anity Maroszek i Michała Wali. Klip nawiązuje symbolicznie do największego przeboju grupy, a cały materiał został przetłumaczony na polski język migowy. Mimo zmieniającego się składu Sami wciąż pozostają wierni swojej nazwie i spontanicznemu duchowi, który 25 lat temu przyniósł im hit „Lato 2000”.

