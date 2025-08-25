Tomasz Karolak się popisał. Wywołał lawinę komentarzy

Tomasz Karolak może mieć powody do radości. Niebawem zobaczymy go zarówno w kontynuacji popularnego serialu, jak i na tanecznym parkiecie. Już teraz zaprezentował publicznie, na ulicy, swoje taneczne umiejętności.

Tomasz Karolak w „Tańcu z gwiazdami” i w „Rodzince.pl”

Już we wrześniu, po pięciu latach przerwy, na antenę TVP2 trafi nowy sezon „Rodzinki.pl”. Serialu, w którym Tomasz Karolak gra pierwszoplanową rolę głowy rodziny, Ludwika Boskiego, u boku m.in. Małgorzaty Kożuchowskiej, czy Macieja Musiała.

Z kolei 14 września rusza kolejna edycja uwielbianego przez widzów „Tańca z gwiazdami”, w której również wystąpi Karolak. Aktor, który przez lata konsekwentnie odrzucał propozycje udziału w show, tym razem zaskoczył wszystkich – i to nie tylko decyzją, ale też zabawnym nagraniem z wakacji, które rozbawiło internautów do łez.

Tomasz Karolak tańczy z… pachołkiem

Już wiadomo, że w „Tańcu z gwiazdami” Tomasz Karolak wystąpi w parze z Izabelą Skierską. Izabela to Mistrzyni Polski, Mistrzyni Świata w tańcu towarzyskim, ośmiokrotna Mistrzyni Anglii i Wielkiej Brytanii, a także triumfatorka niezliczonych prestiżowych turniejów – od Mistrzostw Europy, przez UK Open, aż po US Open. Jak na razie aktor zatańczył publicznie na wakacjach i podzielił się tym z fanami.

Na TikToku pojawiło się nagranie, na którym Karolak prezentuje swoje ulubione kroki i to w nietypowej scenografii. Tańczy na ulicy z drogowym pachołkiem, papierowymi torbami w ręku, a następnie ćwiczy ramę w duecie z… motocyklem. „Szykujcie się! Trenować trzeba zawsze i wszędzie” – skomentował swoje tańce, rozbawiając fanów.

Reakcja internautów była natychmiastowa. „Legenda wraca na salony. Jest pan boski”, „Jezus Maria Ludwik”, „Idziesz sobie spokojnie ulicą, a tam tańczący Karolak”, „Ludwik Boski w Tańcu z gwiazdami”, „Jedyna fabuła, dla której warto oglądać tegoroczną edycję”, „TZG już się boi Tomka”, „Tylko dla pana będę oglądać ten program” – piszą rozbawieni widzowie.

