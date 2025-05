Już wiadomo, kto wystąpi w finale Eurowizji. Oto wyniki II półfinału

15 maja 2025 roku w Bazylei odbył się drugi półfinał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji. Podczas wydarzenia szesnaście krajów walczyło o dziesięć miejsc w ostatecznym starciu. W końcu krótko przed północą widzowie poznali wszystkich uczestników sobotniego finału Eurowizji. Już wiadomo, z kim będzie rywalizować Justyna Steczkowska.

Laureaci II półfinału Eurowizji 2025

Drugi półfinał Eurowizji 2025 przyniósł wiele emocji i niespodzianek. Na scenie w St. Jakobshalle w Bazylei wystąpiło 16. uczestników, a dziesięciu z nich usłyszało szczęśliwą wiadomość o awansie do finału. Kto się znalazł w tym szczęśliwym gronie? Otóż okazało się, że w sobotnim starciu zaprezentują się: Katarsis z utworem „Tavo Akys” (Litwa), Yuval Raphael z „New Day Will Rise” (Izrael), PARG i „SURVIVOR” (Armenia), Sissal z „Hallucination” (Dania), JJ i „Wasted Love” (Austria), Laura Thorn z „La Poupée Monte Le Son” (Luksemburg), Erika Vikman i „ICH KOMME” (Finlandia), Tautumeitas z „Bur Man Laimi” (Łotwa), Miriana Conte i „SERVING” (Malta), a także Klavdia i „Asteromáta” (Grecja).

Występ Yuval Raphael z Izraela był jednym z najbardziej poruszających wieczoru. Artystka, która przeżyła atak Hamasu na festiwalu Nova w Re’im w 2023 roku, zaśpiewała utwór „New Day Will Rise”, niosący przesłanie nadziei i siły. Jej obecność na scenie spotkała się zarówno z owacjami, jak i protestami, jednak ostatecznie zapewniła sobie miejsce w finale.

Armenia, reprezentowana przez PARG z piosenką „SURVIVOR”, również zachwyciła publiczność. Energetyczny występ i charyzma artysty sprawiły, że wielu widzów uznało go za jednego z faworytów wieczoru. Co więcej, Austria i Finlandia, typowane przez bukmacherów jako pewniacy do finału, również nie zawiodły. JJ z utworem „Wasted Love” oraz Erika Vikman z „ICH KOMME” zdobyli uznanie jurorów i publiczności.

Wielki finał Eurowizji 2025 odbędzie się 17 maja w Bazylei. Do dziesięciu finalistów z drugiego półfinału dołączą reprezentanci pierwszego półfinału, a także kraje tzw. „Wielkiej Piątki” oraz gospodarz tegorocznego wydarzenia – Szwajcaria. Polska, reprezentowana przez Justynę Steczkowską z utworem „Gaja”, również pokaże się w finale, co dostarczy dodatkowych emocji polskim fanom konkursu.

