Afera wokół uczestniczki Eurowizji. „Spodziewam się buczenia”

Yuval Raphael, 24-letnia izraelska wokalistka, która przeżyła atak Hamasu na festiwalu Nova w październiku 2023 roku, reprezentuje Izrael na Eurowizji 2025 z utworem „New Day Will Rise”. Jej udział w konkursie budzi kontrowersje i protesty, jednak artystka podkreśla, że jej występ to osobiste zwycięstwo nad traumą.

Yuval Raphael: od traumy do sceny Eurowizji

Yuval Raphael urodziła się 5 listopada 2000 roku w Tel Awiwie, a dorastała w Ra’ananie. W dzieciństwie spędziła trzy lata w Genewie. Profesjonalną karierę rozpoczęła w 2024 roku, wygrywając izraelski konkurs „HaKokhav HaBa”, co zapewniło jej udział w Eurowizji 2025. Kilka miesięcy wcześniej doświadczyła jednak traumatycznego przeżycia.

Otóż 7 października 2023 roku Yuval uczestniczyła w festiwalu muzycznym Nova w Re’im, gdy doszło do ataku Hamasu. Uciekając przed napastnikami, schroniła się z około 50 osobami w betonowym schronie. Napastnicy wrzucili do środka granaty i strzelali do ukrywających się. Yuval przeżyła, udając martwą pod ciałami ofiar przez osiem godzin. W wyniku ataku doznała obrażeń od odłamków, które nadal ma w nodze. Po tych wydarzeniach zaangażowała się w działalność społeczną, opowiadając o swoich przeżyciach m.in. przed Radą Praw Człowieka ONZ.

Teraz jej udział w Eurowizji 2025 z utworem „New Day Will Rise” spotyka się z protestami i kontrowersjami. Niektóre kraje, w tym Irlandia i Hiszpania, wezwały do dyskusji na temat obecności Izraela w konkursie. Z tego względu podczas prób Yuval przygotowywała się na możliwe wygwizdywanie, ćwicząc skupienie w przypadku rozpraszania jej głośnymi hałasami.

– Każdy ma swoje zdanie. Naprawdę odkładam wszystko na bok i skupiam się na tym, co najważniejsze. Tegoroczne hasło konkursu to „Zjednoczeni muzyką” i właśnie po to tu jesteśmy. (...) Spodziewam się buczenia. Ale jesteśmy tu, aby śpiewać, więc zamierzam zaśpiewać z całego serca dla wszystkich. Czuję naprawdę duży ciężar i odpowiedzialność na swoich barkach – powiedziała Yuval Raphael w rozmowie z BBC.

Artystka już w czwartkowy wieczór 15 maja br. zawalczy o wejście do finału 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei.

