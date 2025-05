Uczestnicy II półfinału Eurowizji 2025. Specjaliści ujawnili faworytów

Już 15 maja br. w szwajcarskiej Bazylei ma miejsce drugi półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji 2025. Tym razem szesnaście państw staje do walki o miejsce w wielkim finale. Znamy reprezentantów, ich piosenki oraz prognozy bukmacherów. Kto ma największe szanse na awans?

Eurowizja 2025: Drugi półfinał – uczestnicy i prognozy bukmacherskie

69. Konkurs Piosenki Eurowizji wkracza w decydującą fazę. Po emocjach pierwszego półfinału przyszedł czas na kolejną grupę uczestników. Drugi półfinał wystartował 15 maja o godz. 21:00 w hali St. Jakobshalle w Bazylei. Wydarzenie transmitowane jest w TVP1, na platformie TVP VOD oraz na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube. Tym razem przed widzami występują reprezentanci 16 krajów:

Australia – Go-Jo z utworem „Milkshake Man”

Czarnogóra – Nina Žižić – „Dobrodošli”

Irlandia – EMMY – „Laika Party”

Łotwa – Tautumeitas – „Bur Man Laimi”

Armenia – PARG – „SURVIVOR”

Austria – JJ – „Wasted Love”

Grecja – Klavdia – „Asteromáta”

Litwa – Katarsis – „Tavo Akys”

Malta – Miriana Conte – „SERVING”

Gruzja – Mariam Shengelia – „Freedom”

Dania – Sissal – „Hallucination”

Czechy – ADONXS – „Kiss Kiss Goodbye”

Luksemburg – Laura Thorn – „La Poupée Monte Le Son”

Izrael – Yuval Raphael – „New Day Will Rise”

Serbia – Princ – „Mila”

Finlandia – Erika Vikman – „ICH KOMME”

Co więcej, podczas czwartkowego półfinału na scenie pojawią się także reprezentanci trzech krajów tzw. „Wielkiej Piątki”, którzy mają zapewnione miejsce w finale. Będą to: Louane z utworem „Maman” (Francja), Remember Monday z „What The Hell Just Happened?” (Wielka Brytania) oraz Abor & Tynna z „Baller” (Niemcy).

Według prognoz bukmacherów, a dokładniej takich serwisów, jak EurovisionWorld i Oddschecker, największe szanse na przejście do finału mają:

Izrael – Yuval to nie tylko wokalistka, ale również ocalała z masakry na festiwalu Nova w Re'im w 2023 roku. Jej utwór to osobisty hymn nadziei i siły. „To, że tu jestem, to zwycięstwo życia nad śmiercią” – powiedziała w rozmowie z BBC.

Finlandia – Erika Vikman znana jest z ekscentrycznego stylu i odważnej scenicznej ekspresji, która przyciąga uwagę. Według bukmacherów to jeden z najpewniejszych typów do finału.

Austria – nowoczesna produkcja i chwytliwy refren sprawiają, że JJ zyskuje coraz większe uznanie w notowaniach.

Za ich plecami plasują się Grecja, Armenia i Czechy, które mogą zaskoczyć. Ostatecznie dziesięć najlepszych państw z czwartkowego półfinału dołączy do finalistów z pierwszego półfinału oraz krajów Wielkiej Piątki i gospodarza – Szwajcarii. Finał Eurowizji 2025 odbędzie się już w sobotę 17 maja.

