Kultowy reżyser uderzył w Trumpa. „Jesteś największą pomyłką naszych czasów”

Podczas 50. ceremonii wręczenia nagrody Chaplina w Nowym Jorku, Pedro Almodóvar nie szczędził słów krytyki pod adresem Donalda Trumpa. Hiszpański reżyser nazwał byłego prezydenta USA „największym błędem naszych czasów” i „katastrofą”, wyrażając swoje obawy dotyczące stanu praw człowieka i kultury w Ameryce.

Pedro Almodóvar uderzył w Donalda Trumpa podczas gali

Pedro Almodóvar, uznany hiszpański reżyser, znany z filmów takich jak „Porozmawiaj z nią” czy „Wszystko o mojej matce”, podczas 50. ceremonii wręczenia Nagrody Chaplina w Lincoln Center w Nowym Jorku, wygłosił przemówienie, w którym ostro skrytykował Donalda Trumpa.

„Panie Trump, mówię teraz do pana i mam nadzieję, że usłyszy pan to, co mam do powiedzenia. Przejdzie pan do historii jako największa pomyłka naszych czasów. Pana naiwność można porównać jedynie do pańskiej przemocy. Przejdzie pan do historii jako jedno z największych nieszczęść dla ludzkości... Przejdzie pan do historii jako katastrofa” – powiedział Almodóvar ze sceny Alice Tully Hall.

Reżyser przyznał, że miał wątpliwości, czy powinien przyjechać do Stanów Zjednoczonych, kraju rządzonego przez „narcystycznego autorytarnego lunatyka, który nie szanuje praw człowieka”. Następnie porównał sytuację w USA do reżimów w Rosji, Chinach czy Korei Północnej. Odniósł się również do kwestii imigracji i praw osób transpłciowych.

– Imigranci nie są przestępcami. Zełenski nie jest dyktatorem, Putin nim jest. To Rosja najechała Ukrainę – podkreślił.

Wspomniał o aktorce Hunter Schafer, mówiąc: „Hunter Schafer jest kobietą, nawet jeśli w jej paszporcie wpisano płeć męską”. Z kolei nagrodę Chaplina Almodóvar zadedykował „tysiącom deportowanych w ostatnich tygodniach”, Hunter Schafer oraz Uniwersytetowi Harvarda za „determinację, by nie poddawać się wojnie Trumpa przeciwko wiedzy i kulturze”. Co więcej, Pedro Almodóvar, który dorastał w Hiszpanii pod rządami dyktatury Francisco Franco, podkreślił, jak ważna jest wolność artystyczna i walka z dezinformacją.

Wśród gości tej gali znaleźli się m.in. Dua Lipa, John Turturro, John Waters, Rossy de Palma i Mikhail Baryshnikov. Dua Lipa pochwaliła Almodóvara za „normalizowanie ról i historii osób transpłciowych i homoseksualnych w kinie”. Jego przemówienie spotkało się z owacją na stojąco, a media na całym świecie cytują jego słowa jako jedno z najmocniejszych wystąpień przeciwko polityce Donalda Trumpa.

