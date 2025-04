Ekspertka oceniła stylizacje kandydatów na prezydenta. Wspomniała o „trumiennym garniturze”

Kilka dni temu, a dokładnie w poniedziałkowy wieczór 28 kwietnia, odbyła się debata prezydencka „Super Expressu”, w której udział wzięli wszyscy kandydaci na najważniejszy urząd w państwie. Politycy spierali się na żywo, co mogły śledzić miliony widzów. Za mównicami stanęli: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg. Ich stylizacjom przyjrzała się natomiast Malwina Wędzikowska.

Malwina Wędzikowska o stylizacjach kandydatów na prezydenta

Malwina Wędzikowska to kostiumografka (przygotowywała kostiumy m.in. do „Tańca z Gwiazdami” czy „The Voice of Poland”) i stylistka, która przez wiele lat współpracowała z największymi polskimi gwiazdami. Aktualnie jest ona również prowadzącą programu „The Traitors. Zdrajcy” na antenie telewizji TVN. Teraz w rozmowie z „Super Expressem” 44-latka ujawniła, co myśli na temat wyglądu polityków podczas ostatniej debaty prezydenckiej. Okazało się, że zwróciła szczególną uwagę na kilku z nich, zaznaczając, że „nie ocenia ich poglądów, lecz to, jak się zaprezentowali”.

– Rafał Trzaskowski zdecydowanie odrobił lekcję z debaty w Końskich. Postawił na lepszy odcień garnituru, w którym wyglądał bardziej promiennie. Zmiana białej koszuli na niebieską też sprawiła, że wyglądał łagodnie i „świeżo”. Karnacja bardziej opalona i twarz wypoczęta sprawiły, że wyglądał na najbardziej godnego zaufania kandydata. To buduje pozytywny odbiór – zaznaczyła stylistka.

Następnie wspomniała o Sławomirze Mentzenie oraz Krzysztofie Stanowskim, który wybrał znacznie mniej formalny ubiór niż reszta kandydatów. – Stanowski wyglądał trochę jak „czarny charakter”. (...) Choć tu akurat nie zdziwiłabym się, gdyby to był zabieg zamierzony, tak jak w większości przypadków u Stanowskiego – np. po to, by pokazać, jak brudna jest polityka. W każdym razie – Stanowski najgorzej ze wszystkich, tuż obok Mentzena... Ten miał garnitur niemal „trumienny”, jakby przymały, spodnie za wąskie, przez co jego chód wyglądał komicznie. Prawie jak w legginsach – oceniła.

Nie szczędziła też gorzkich słów Magdalenie Biejat. – Czarny garnitur z białym t-shirtem to nie jest dobrze wykorzystane narzędzie wizerunkowe w debacie. Szkoda, bo Biejat miała już lepsze „strzały” w poprzednich wystąpieniach. A w tym zestawie wyglądała smutno, zamiast charakternie – dodała.

Czytaj też:

Barbara Kurdej-Szatan została przywołana w trakcie debaty. Niezręczny moment w studiuCzytaj też:

Doda o debacie prezydenckiej. „Jestem zszokowana”